ZAVRŠENE SEDNICE PREDSEDNIŠTVA I GLAVNOG ODBORA SNS Raguš: Mir, stabilnost, dijalog, interes građana, i Srbija i građani Srbije iznad svega

NAJVIŠI funkcioneri Srpske napredne stranke okupili su se danas u Sava centru, gde su održane sednice Predsedništva i Glavnog odbora SNS, nakon intenzivnih konsultacija Miloša Vučevića sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o mogućim vanrednim parlamentarnim izborima i nastavku društvenog dijaloga u zemlji.

Foto: Novosti/N. Skenderija

Obraćanje nakon sednice

Po završetku sednica Predsedništva i Glavnog odbora SNS, obratila se potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš:

- Hvala vam na strpljenu. Predsednik SNS Vučević nas je obavestio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće moći da prisustvuje sednici Predsedništva i Glavnog odbora SNS, zbog izuzetno važnih državnih poslova, ali nas je sve do detalja obavestio kako su protekle danas konsultacije, bio je to dug i konstruktivan razgovor.

- Ključne reči, ako mogu da zaključim ovako duge rasprave, jesu mir, stabilnost, dijalog, interes građana i naravno Srbija i građani Srbije iznad svega. Obe sednice su počele zahvalnošću našim aktivistima koji su u teškim okolnostima uspelil da ostvare pobedu ne samo za SNS već i za Srbiju, što će se verujem posebno na parlamentarnim izborima ispostaviti da je suštinska borba za svakog građanina Republike Srbije.

- Po ko zna koji put pružamo ruku dijaloga i ne možemo da se načudimo da ljudi koji su tražili vanredne parlamentarne izbore odbijaju dijalog sa najačim politički autoritetom u Srbiji... Prvo da sednu, pristojno razgovoaraju, da budu upoznati kao što smo i mi danas, sa čime se sve Srbija suočava, kakva je perspektiva u ovim sve težim geopolitičkim okolnostima. Ali ćemo nastavaiti, pozivaćemo sve civilizovane političke aktere na jedan dobar i civilizovan razgovor - rekla je Raguš.

Foto: Novosti

- Ono što je dobro i što se pokazalo na sednici Predsedništva i Glavnog odbora, dame i gospodo moram da vam kažem da je unutarstranački dijalog u SNS o spoljno - političkoj orijantici SNS već danas počeo. Reč je identiteskom pitanju, o pitanju vrednostima. Taj unutarstranački dijalog će se nastaviti i moram da vam kažem da je to razlog zašto je toliko sednica potrajala.

- Druga tačka je počinjanje širokog društvenog dijaloga baš na temu spoljnopolitičke orijentacije Srbije. Treba da se svi pogledamo u oči iznesemo argumente, vidimo šta je to što je najbolje za svakog građanina Srbije. Doborobit Srbije, građana treba da bude naša svaka buduća orijentacija. O tome želimo najširi mogući dijalog ne samo stranački beć i društveni. Želimo da razgovaramo sa svima onima sa kojima nismo razgovarali.

- Mi smo u izbornoj godini, i mislim da građani Srbije pre nego što se odluče za najvažnije nacionalno izjašnjavanje za parlamentarne izbore, treba da čuju sve ovo. Da znaju sa čime se suočava Srbija i to što ih čeka u narednom periodu. I mislim da je to fer ponuda vrlo transparentna i da ne bi trebalo niko da se sakriva ili odbija tu vrstu dijaloga - rekla je ona.

- Ponovo pozivamo sve na dijalog - istakle je Raguš na kraju obraćanja.

Foto: Novosti

Sednici su prisustvovali potpredsednici Glavnog odbora Stranke Ana Brnabić, Siniša Mali, Irena Vujović, Nevena Đurić i Aleksandar Šapić, kao i predsednik Izvšnog odbora SNS Darko Glišić.

Takođe, prisutni su bili i funkcioneri stranke i ostali članovi Glavnog odbora Adrijana Mesarović, Bratislav Gašić, Aleksandra Sofornijević, Jelena Žarić Kovačević, Sara Pavkov, Zlatibor Lončar, Aleksandar Mirković, Uglješa Mrdić, Milovan Drecun...

Foto: N. Skenderija

Pre sednice Glavnog odbora, održana je sednica Predsedništva SNS, a obe sednice održane su nakon razgovora delegacije SNS sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u okviru konsultacija koje vodi sa političkim strankama.

Vučević je ranije danas izjavio da je delegacija SNS imala konstruktivan i sadržajan sastanak sa predsednikom Vučićem navodeći da su zadovoljni što je predsednik pozvao na širi društveni dijalog i dodao da su teme današnjeg sastanka bile raznolike.

Foto: N. Skenderija

On je rekao da će preneti ostalim članovima stranke ključne poruke sastanka sa Vučićem, koji zbog obaveza ne može da prisustvuje, kao i da će se unutar SNS otvoriti širi dijalog, a planirano je da se u aprilu otvori i na nivou opština i gradova.

Vučević je naveo da je SNS spreman za izbore kada god da budu i dodao da održavanje izbora nije pitanje procene jedne političke stranke i interesa jedne stranke ili neke koalicije već da je prioritet interes države i građana.

Foto: N. Skenderija

On je naveo da će se SNS apsolutno voditi time i prihvatiti argumentaciju od strane predsednika Republike i Vlade Srbije kada se bude donosila odluka o raspisivanju izbora.

Funkcioneri stranke stigli u Sava Centar

Stigao je lider SNS-a Miloš Vučević, Siniša Mali, Ana Brnabić, Darko Glišić, Bratislav Gašić, Dejan Tomašević. U Sava Centar došli su i Sandra Božić, Petar Petković, Nikola Selaković, Maja Gojković. Sednici Predsedništva prisustvuju i Irena Vujović, Nevena Đurić.

Foto: Zoran Jovanovic

Foto: Zoran Jovanovic Foto: Zoran Jovanovic Foto: Zoran Jovanovic Foto: Zoran Jovanovic Foto: Zoran Jovanovic Foto: Zoran Jovanovic Foto: Foto: Zoran Jovanovic POGLEDAJ GALERIJU BONUS VIDEO: