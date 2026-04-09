ZAVRŠENE SEDNICE PREDSEDNIŠTVA I GLAVNOG ODBORA SNS Raguš: Mir, stabilnost, dijalog, interes građana, i Srbija i građani Srbije iznad svega
NAJVIŠI funkcioneri Srpske napredne stranke okupili su se danas u Sava centru, gde su održane sednice Predsedništva i Glavnog odbora SNS, nakon intenzivnih konsultacija Miloša Vučevića sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o mogućim vanrednim parlamentarnim izborima i nastavku društvenog dijaloga u zemlji.
Obraćanje nakon sednice
Po završetku sednica Predsedništva i Glavnog odbora SNS, obratila se potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš:
- Hvala vam na strpljenu. Predsednik SNS Vučević nas je obavestio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće moći da prisustvuje sednici Predsedništva i Glavnog odbora SNS, zbog izuzetno važnih državnih poslova, ali nas je sve do detalja obavestio kako su protekle danas konsultacije, bio je to dug i konstruktivan razgovor.
- Ključne reči, ako mogu da zaključim ovako duge rasprave, jesu mir, stabilnost, dijalog, interes građana i naravno Srbija i građani Srbije iznad svega. Obe sednice su počele zahvalnošću našim aktivistima koji su u teškim okolnostima uspelil da ostvare pobedu ne samo za SNS već i za Srbiju, što će se verujem posebno na parlamentarnim izborima ispostaviti da je suštinska borba za svakog građanina Republike Srbije.
- Po ko zna koji put pružamo ruku dijaloga i ne možemo da se načudimo da ljudi koji su tražili vanredne parlamentarne izbore odbijaju dijalog sa najačim politički autoritetom u Srbiji... Prvo da sednu, pristojno razgovoaraju, da budu upoznati kao što smo i mi danas, sa čime se sve Srbija suočava, kakva je perspektiva u ovim sve težim geopolitičkim okolnostima. Ali ćemo nastavaiti, pozivaćemo sve civilizovane političke aktere na jedan dobar i civilizovan razgovor - rekla je Raguš.
- Ono što je dobro i što se pokazalo na sednici Predsedništva i Glavnog odbora, dame i gospodo moram da vam kažem da je unutarstranački dijalog u SNS o spoljno - političkoj orijantici SNS već danas počeo. Reč je identiteskom pitanju, o pitanju vrednostima. Taj unutarstranački dijalog će se nastaviti i moram da vam kažem da je to razlog zašto je toliko sednica potrajala.
- Druga tačka je počinjanje širokog društvenog dijaloga baš na temu spoljnopolitičke orijentacije Srbije. Treba da se svi pogledamo u oči iznesemo argumente, vidimo šta je to što je najbolje za svakog građanina Srbije. Doborobit Srbije, građana treba da bude naša svaka buduća orijentacija. O tome želimo najširi mogući dijalog ne samo stranački beć i društveni. Želimo da razgovaramo sa svima onima sa kojima nismo razgovarali.
- Mi smo u izbornoj godini, i mislim da građani Srbije pre nego što se odluče za najvažnije nacionalno izjašnjavanje za parlamentarne izbore, treba da čuju sve ovo. Da znaju sa čime se suočava Srbija i to što ih čeka u narednom periodu. I mislim da je to fer ponuda vrlo transparentna i da ne bi trebalo niko da se sakriva ili odbija tu vrstu dijaloga - rekla je ona.
- Ponovo pozivamo sve na dijalog - istakle je Raguš na kraju obraćanja.
Takođe, prisutni su bili i funkcioneri stranke i ostali članovi Glavnog odbora Adrijana Mesarović, Bratislav Gašić, Aleksandra Sofornijević, Jelena Žarić Kovačević, Sara Pavkov, Zlatibor Lončar, Aleksandar Mirković, Uglješa Mrdić, Milovan Drecun...
Pre sednice Glavnog odbora, održana je sednica Predsedništva SNS, a obe sednice održane su nakon razgovora delegacije SNS sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u okviru konsultacija koje vodi sa političkim strankama.
Vučević je ranije danas izjavio da je delegacija SNS imala konstruktivan i sadržajan sastanak sa predsednikom Vučićem navodeći da su zadovoljni što je predsednik pozvao na širi društveni dijalog i dodao da su teme današnjeg sastanka bile raznolike.
On je rekao da će preneti ostalim članovima stranke ključne poruke sastanka sa Vučićem, koji zbog obaveza ne može da prisustvuje, kao i da će se unutar SNS otvoriti širi dijalog, a planirano je da se u aprilu otvori i na nivou opština i gradova.
Vučević je naveo da je SNS spreman za izbore kada god da budu i dodao da održavanje izbora nije pitanje procene jedne političke stranke i interesa jedne stranke ili neke koalicije već da je prioritet interes države i građana.
On je naveo da će se SNS apsolutno voditi time i prihvatiti argumentaciju od strane predsednika Republike i Vlade Srbije kada se bude donosila odluka o raspisivanju izbora.
Funkcioneri stranke stigli u Sava Centar
Funkcioneri SNS-a pristigli su u Sava Centar.
Stigao je lider SNS-a Miloš Vučević, Siniša Mali, Ana Brnabić, Darko Glišić, Bratislav Gašić, Dejan Tomašević. U Sava Centar došli su i Sandra Božić, Petar Petković, Nikola Selaković, Maja Gojković. Sednici Predsedništva prisustvuju i Irena Vujović, Nevena Đurić.
