SAMO U ČETIRI REČI! Bivši saigrač u Zvezdi čestitao Kataiju rušenje rekorda!

Najbolji strelac crveno-belih ispisao istoriju i prestigao legendarnog Dragana Džajića.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Spartak sa 3:2, a junak poslednjeg trijumfa bio je Aleksandar Katai.

Ofanzivac srpskog šampiona bio je dvostruki strelac i stigao do 156. gola otkako je prvi put obukao crveno-beli dres.

Na taj način popularni "Magiko" pretekao je na večnoj listi golgetera, treću Zvezdinu zvezdu Dragana Džajića, pošto je tokom igračke karijere dao 155. pogodaka za klub sa Marakane.

Zbog toga se ponosno oglasio i predsednik Fudbalskog saveza Srbije, koji je čestitao Kataiju:

- Želim od srca da čestitam Aleksandru Kataiju na velikom uspehu koji je ostvario. Postati drugi najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde je izuzetno dostignuće i rezultat koji zaslužuje veliko poštovanje. Katai je ponos Crvene zvezde i drago mi je što je upravo on uspeo da dođe do tog nivoa. Radi se o igraču koji svojim umećem i odnosom prema dresu zaslužuje sve pohvale. Želim mu pre svega zdravlje, još mnogo golova, uspeha i lepih trenutaka u crveno-belom dresu. Uveren sam da će i u narednim godinama prirediti mnogo radosti Zvezdinim navijačima i nastaviti da ispisuje istoriju. Posebno mi je drago jer je klub opet na nivou kada se postižu istorijski uspesi - rekao je Džajić.

Foto: Printscreen/Instagram/gobeljamg7

I nekadašnji Kataijev saborac na Marakani, Marko Gobeljić, koji sada igra za OFK Beograd, putem društvenih mreža čestitao je bivšem saigraču.

Uz okačenu sliku, gde obojica nazdravljaju sa pivom, Kraljevčanin je napisao sledeće:

- Sve si ovo zaslužio. - glasila je poruka Gobeljića upuićena Aleksandru Kataiju.

