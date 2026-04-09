SKANDAL KAKAV FUDBAL NE PAMTI! Barselona brutalno pokradena u četvrtfinalu Lige šampiona

Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su u gostima Barselonu rezultatom 2:0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona, a pored crvenog kartona koji je dobio štoper Kubarsi, videli smo još jednu spornu situaciju i to u drugom poluvremenu.

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

No, krenimo redom. Španski duel u četvrtfinalu Lige šampiona ispunio je očekivanja kada govorimo o nivou tenzije, drame i kontroverzi!

Direktan crveni karton koji je Pau Kubarsi zaradio pošto je oborio Đulijana Simeonea ispred svog kaznenog prostora izazvao je žustre reakcije najviše zbog činjenice da je glavnom sudiji Ištvanu Kovaču bila potrebna čitava večnost da donese jedinu logičnu odluku i to uz gledanje VAR snimka, ali toje bio samo jedan u moru detalja o kojima će se pričati posle utakmice.

Neverovatan događaj viđen je u 54. minutu utakmice, pri rezultatu 1:0 za Atletiko Madrid. Naime, golman Atletika Huan Muso izveo je gol-aut i dodao loptu do Marka Pubilja koji je zatim istu uhvatio rukama i... Ništa! Ištvan Kovač, ni njegove kolege iz VAR sobe ni kraj aut-linije nisu reagovale, dok su fudbaleri i stručni štab Barselone žustro reagovali, zahtevajući da se dosudi jedanaesterac!

Pubill la agarra con la mano después que saca el portero y el árbitro no lo ve



Igra je nastavljena i Rohiblankosi su ubrzo poveli sa 2:0, zbog čega se digla još i veća prašina na Pirinejima. Tolika, da je nekadašnji sudija Ituralde Gonzalez kompletnu situaciju nazvao – skandalom.

”Ovo je žestoka tehnička greška. Čist penal za Barselonu. Onda posle neka opet kritikuju španske sudije. Ovo je skandal”, uzviknuo je Gonzalez u programu televizije As i dodao:

”Ovo je ogromna greška, jedna od najvećih koje sam video u jako dugom vremenskom periodu”.

Jasno je i zašto – pravila govore da lopta mora da bude mirna i da onda igrač može da je izvede iz bilo kojeg dela kaznenog prostora. Lopta je u ovom slučaju bila očigledno u pokretu i to ističe Ituralde Gonzalez.

Ovo nije bila jedina kontroverza na utakmici. Još i pre ovog detalja, u Barseloni su tražili crveni karton za Kokea pošto je šutnuo Lamina Jamala u trenutku kada je kapiten Atletika već imao žuti karton. Pre toga su se u Atletiku žalili na Kubarsijevo igranje rukom u svom kaznenom prostoru posle šuta Nauela Moline, koji nije signaliziran.

”Lopta udara igrača u desnu šaku, ali u pitanju je odbitak”, ističe Gonzalez.

O Kubarsijevom faulu nad Simeoneom, nekadašnji arbitar rekao je sledeće:

”Crveni karton. Moguće je da sudija nije imao najbolji pogled na celu situaciju, pa je zato tražio pomoć VAR sobe. Ono je faul kakav može da se vidi na ragbi mečevima”.