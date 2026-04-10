SRBIJA TRAŽI HITNU REAKCIJU MEĐUNARODNE ZAJEDNICE: Kurijeva vlast zatvorila ambulante u srpskim selima na KiM

MINISTARSTVO spoljnih poslova Republike Srbije alarmiralo je međunarodnu javnost preko svoje diplomatsko-konzularne mreže zahtevajući jasne reakcije i javno oglašavanje o najnovijim jednostranim potezima vlasti u Prištini usmerenih protiv Srba, a povodom zatvaranja dve ambulante u srpskim selima, , saznaje Kosovo onlajn.

Kosovska inspekcija zatvorila je jutros, na Veliki petak, ambulante u selima Banje i Suvo Grlo, a ujedno su sa Osnovne škole „Milun Jakšić“ u selu Banje i Tehničke škole u Srbici uklonjene table.

O novim napadima na srpsku zajednicu MSP Srbije je upoznao međunarodnu javnost i diplomatski kor širom sveta preko Misije pri EU, ambasada u državama članicama EU, Londonu, Vašingtonu i svih drugih ambasada i misija Republike Srbije u svetu.

Kako Kosovo onlajn saznaje, u dokumentu se ističe da potezi institucija u Prištini namerno dovode u pitanje dogovor postignut uz posredovanje Evropske unije 14. marta 2026. godine, koji je trebalo da obezbedi nesmetano funkcionisanje obrazovanja i zdravstvene zaštite u srpskim sredinama na Kosovu.

U tim ocenama se navodi da se time ne narušava samo dogovoreni okvir, već i kredibilitet Evropske unije kao posrednika u dijalogu Beograda i Prištine.

Ističe se da je predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen ranije naglasio da je taj aranžman sprečio prekid osnovnih javnih usluga i potencijalnu humanitarnu krizu, ali da bi njegovo narušavanje moglo imati suprotan efekat.

U dokumentu se upozorava na ozbiljno kršenje osnovnih ljudskih prava, jer je oko 250 ljudi u dva srpska sela ostalo bez pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dok je deci otežano ili onemogućeno pohađanje osnovne škole.

Navodi se i da se takvi potezi ne smatraju izolovanim slučajevima, već delom šireg obrasca pritisaka na srpsku i druge nealbanske zajednice, kao i na institucije koje im obezbeđuju osnovne uslove za život.

Takođe se podseća na pritvaranje nekoliko Srba iz Suvog Grla, koji se terete za ratne zločine, uz tvrdnje da za to ne postoje dovoljno potkrepljeni dokazi. U dokumentu se apeluje na međunarodnu zajednicu da hitno reaguje, kako bi se sprečilo dalje pogoršanje situacije i raseljavanje srpskog stanovništva sa Kosova.

