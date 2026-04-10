LJUBIMAC NAVIJAČA NAJAVIO KRAJ! Zna se i kada će se desiti rastanak!
Mnoge će ražalostiti njegova odluka.
Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović je prošlog leta stigao na Marakanu kao veliko pojačanje.
Napadač sa bogatim internacionalnim iskustvom, u dosadašnjem delu sezone je u crveno-belom dresu na 27 utakmica u svim takmičenjima dao sedam pogodaka i upisao sedam asistencija.
Mnogi su mišljenja da je to odličan učinak, budući da je na svakom evropskom meču pravio razliku u kvalitetu i bio paker ostalim Zvezdinim strelcima.
Međutim, odavno se zna kako vredi Markova reč u svlačionici, pa je na dobrom putu da potpiše novi ugovor sa srpskim šampionom, a potom naredne sezone napravi iskorak i plasman u Ligu šampiona.
Sve je, ipak, izvesnije, da će se Arnautović povući zauvek, ali iz reprezentativnog fudbala. To će se desiti po završetku narednog Mundijala, koji se ovog leta održava u SAD, Kanadi i Meksiku, gde je njegova Austrija izborila učešće.
- Bili smo tri puta na Evru, ali nismo na Mundijalu. To je naš cilj. To je moj lični cilj. Znam da je to to posle Mundijala - rekao je Arnautović za austrijski "Oe24" prošlog leta.
Austrijanci su u grupi J, za protivnike imaju svetske šampione Argentinu, Alžir i Jordan.
Inače, 19. aprila Arnautović puni 37 godina, rekorder je državnog tima po broju nastupa i datih golova, pa više nema motiva za dokazivanje.
Za selekciju Austrije je do sada upisao 132 utakmice, uz 47 postignutih golova.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
Preporučujemo
DRAMA REŠENA U TRI SETA! Poznat prvi polufinalista mastersa Monte Karlo!
10. 04. 2026. u 15:09
TRESE SE MARAKANA! Ugovor na stolu, Zvezda završila prvo pojačanje za novu sezonu!
10. 04. 2026. u 17:10
ISPLIVALI NAJNOVIJI DETALjI! Evo kako je preminuo legendarni as! Trčao, pa...
10. 04. 2026. u 15:22
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
