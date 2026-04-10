LJUBIMAC NAVIJAČA NAJAVIO KRAJ! Zna se i kada će se desiti rastanak!

10. 04. 2026. u 17:55

Mnoge će ražalostiti njegova odluka.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović je prošlog leta stigao na Marakanu kao veliko pojačanje.

Napadač sa bogatim internacionalnim iskustvom, u dosadašnjem delu sezone je u crveno-belom dresu na 27 utakmica u svim takmičenjima dao sedam pogodaka i upisao sedam asistencija.

Mnogi su mišljenja da je to odličan učinak, budući da je na svakom evropskom meču pravio razliku u kvalitetu i bio paker ostalim Zvezdinim strelcima.

Međutim, odavno se zna kako vredi Markova reč u svlačionici, pa je na dobrom putu da potpiše novi ugovor sa srpskim šampionom, a potom naredne sezone napravi iskorak i plasman u Ligu šampiona.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Sve je, ipak, izvesnije, da će se Arnautović povući zauvek, ali iz reprezentativnog fudbala. To će se desiti po završetku narednog Mundijala, koji se ovog leta održava u SAD, Kanadi i Meksiku, gde je njegova Austrija izborila učešće.

- Bili smo tri puta na Evru, ali nismo na Mundijalu. To je naš cilj. To je moj lični cilj. Znam da je to to posle Mundijala - rekao je Arnautović za austrijski  "Oe24" prošlog leta. 

Austrijanci su u grupi J, za protivnike imaju svetske šampione Argentinu, Alžir i Jordan.

Inače, 19. aprila Arnautović puni 37 godina, rekorder je državnog tima po broju nastupa i datih golova, pa više nema motiva za dokazivanje.

Za selekciju Austrije je do sada upisao 132 utakmice, uz 47 postignutih golova.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke 

 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

