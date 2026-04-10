Tenis

TENISERKE SRBIJE IZGUBILE OD ŠVEDSKE: Odluka o plej-ofu sa Francuskom

Танјуг

10. 04. 2026. u 21:53

ŽENSKA teniska reprezentacija Srbije izgubila je od Švedske rezultatom 2:1, ali imaće još jednu šansu da se domogne plej-ofa za plasman u Svetsku grupu Bili Džin King kupa.

FOTO: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Teodora Kostović je u prvom meču pobedila Kaijsu Heneman 2:0 (6:3, 7:5), ali je na 1:1 izjednačila Kajsa Rinaldo Person koja je posle preokreta savladala Lolu Radivojević 2:1 (3:6, 6:4, 6:1). 

Odlučivao je dubl, u kom su Linea Bajraliu i Lisa Zar pobedile Aleksandru Krunić i Nataliju Senić rezultatom 2:0 (6:4, 6:1). 

Srbija će u subotu za plasman u novembarski plej-of igrati protiv Francuske koja je danas izgubila od Mađarske rezultatom 2:0.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

