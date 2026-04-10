ŠTA ZNAČI AKO SE PROBUDITE IZMEĐU 3 I 4 UJUTRU: Poruke iz prošlosti ili igra uma?
POSTOJE trenuci u noći koji deluju drugačije od ostalih – tiši, dublji i nekako misteriozni.
Mnogi ljudi tvrde da se upravo tada bude bez jasnog razloga, sa osećajem da ih je nešto "probudilo".
Vreme koje nosi posebno značenje
U narodnim verovanjima, period između 3 i 4 sata ujutru često se naziva "vremenom tišine". Smatra se da je to deo noći kada je svet potpuno miran, ali i kada su granice između vidljivog i nevidljivog najtanje.
Poruke iz prošlosti ili igra uma?
Prema starim predanjima, iznenadno buđenje u ovom periodu može značiti da neko blizak, ko više nije među živima, pokušava da pošalje poruku. Ova verovanja prenose se generacijama i za mnoge imaju snažnu simboliku.
Ipak, nauka nudi drugačije objašnjenje. Stručnjaci ističu da je ovo vreme kada se organizam prirodno nalazi između faza sna, pa su buđenja češća – posebno kod osoba koje su pod stresom ili imaju nemiran san.
Bez obzira na to da li verujete u simboliku ili naučna objašnjenja, sigurno je da noć donosi posebnu vrstu tišine u kojoj smo najbliži svojim mislima. Upravo u tim trenucima često dolazimo do uvida koje tokom dana ne primećujemo.
(Ona.rs)
