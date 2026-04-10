Svet

"RAZMIŠLJAM O TOME" Nova kandidatura Kamale Haris za predsednika SAD?

Новости онлине

10. 04. 2026. u 21:42

BIVŠA američka potpredsednica Kamala Haris, koja je bila kandidatkinja Demokratske stranke na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 2024. godine, izjavila je danas da razmatra da se ponovo kandiduje na narednim predsedničkim izborima 2028.

ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Haris je na sastanku Mreže nacionalne akcije, organizacije za građanska prava koju je osnovao sveštenik Al Šarpton, na direktno pitanje da li će se ponovo kandidovati na predsedničkim izborima 2028. godine, odgovorila da "razmišlja o tome", prenosi Rojters.

- Možda, možda. Razmišljam o tome, razmišljam o tome - rekla je Haris na događaju u Njujorku.

Ona je dodala da bi razmotrila kandidaturu u kontekstu toga ko bi 2028. godine mogao najbolje da obavi posao predsednika "za američki narod".

Haris, koja je bila potpredsednica pod prethodnim američkim predsednikom Džoom Bajdenom, izgubila je na izborima 2024. godine od aktuelnog američkog predsednika Donalda Trampa.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Svet

0 1

U NEDELJU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali

U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

10. 04. 2026. u 23:52

Politika
Tenis
Fudbal
