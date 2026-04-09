OVIM RUSI MOGU DA POKORE I VIŠE OD PLANETE: Poznata kompanija otkrila da razvija novo "čudovište"

М.А.С.

09. 04. 2026. u 12:09

RUSKA korporacija Junajted Endžin Korporejšn (UEC) deo državne tehnološke korporacije Rostek, izjavila je u četvrtak da razvija novi motor pod nazivom NK-3 za ultralaki svemirski raketni sistem.

Tanjug/AP/(HOGP)

Prema saopštenju kompanije, motor NK-3 je dizajniran da proizvodi 4,5 tona potiska i koristiće ekološki prihvatljivo gorivo.

Takođe će imati sistem za kontrolu vektora potiska, omogućavajući raketi da menja trajektoriju tokom leta i poboljša preciznost.

Motor se razvija za ultralaki nosač rakete Voronjež.

Prema planu, prva faza rakete će koristiti 12 motora NK-3, dok će druga faza koristiti jedan.

Rostek je saopštio da će projekat pomoći Rusiji da počne sa operacijom ultralakih raketa i proširi tržište lansiranja malih satelita. Kompanija je dodala da se razvija nekoliko verzija motora, uključujući modele sposobne za podešavanje potiska u više pravaca.

