GROBARI SU OVO ČEKALI! Karlik DŽons se izjasnio! Poznat klub u kome nastavlja karijeru!
Sjajni plejmejker doneo konačnu odluku.
Partizan nije uspeo da savlada Žalgiris ni drugi put ove sezone, pošto su Litvanci slavili u krcatoj Beogradskoj areni.
Ipak, uprkos tome u redovima crno-belih imaju razlog za zadovoljstvo, pošto će Karlik Džons i naredne sezone igrati za srpskog i regionalnog šampiona.
Partizan se oglasio odmah posle meča porukom na društvenim mrežama, potvrdivši da je reprezentativac Južnog Sudana potpisao ugovor na još tri godine:
Nije tajna da su mnogi moćniji i finansijski jači klubovi želeli Karlika u svojim redovima.
Niko nije mogao da ostane ravnodušan na njegove partije tokom martua, kada se vratio posle četvoromesečne pauze zbog loma noge u utakmici protiv FMP Železnika.
Fenomenalan povratak obeležen je sa šest uzastopnih evroligaških pobeda, zbog čega je dobio u nagradu za MVP meseca najjačeg ranga. Dovoljno je reći da se na ovu nagradu u KK Partizan čekalo čak od 2009. godine.
Karlik Džons je došao u Partizan tokom leta pretprošle sezone na poziv bivšeg trenera Željka Obradovića. Odmah je izrastao u lidera crno-belih, ostalo je istorija.
