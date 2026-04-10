GROBARI SU OVO ČEKALI! Karlik DŽons se izjasnio! Poznat klub u kome nastavlja karijeru!

Sjajni plejmejker doneo konačnu odluku.

Partizan nije uspeo da savlada Žalgiris ni drugi put ove sezone, pošto su Litvanci slavili u krcatoj Beogradskoj areni.

Ipak, uprkos tome u redovima crno-belih imaju razlog za zadovoljstvo, pošto će Karlik Džons i naredne sezone igrati za srpskog i regionalnog šampiona.

Partizan se oglasio odmah posle meča porukom na društvenim mrežama, potvrdivši da je reprezentativac Južnog Sudana potpisao ugovor na još tri godine:

Karlik Džouns je potpisao ugovor i nosiće dres #KKPartizan i nakon aktuelne sezone!✊🏽🖤🤍#KKPartizan pic.twitter.com/ksU22V5uDe — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 10, 2026

Nije tajna da su mnogi moćniji i finansijski jači klubovi želeli Karlika u svojim redovima.

Niko nije mogao da ostane ravnodušan na njegove partije tokom martua, kada se vratio posle četvoromesečne pauze zbog loma noge u utakmici protiv FMP Železnika.

Fenomenalan povratak obeležen je sa šest uzastopnih evroligaških pobeda, zbog čega je dobio u nagradu za MVP meseca najjačeg ranga. Dovoljno je reći da se na ovu nagradu u KK Partizan čekalo čak od 2009. godine.

Karlik Džons je došao u Partizan tokom leta pretprošle sezone na poziv bivšeg trenera Željka Obradovića. Odmah je izrastao u lidera crno-belih, ostalo je istorija.

