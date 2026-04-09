UTAKMICA ZA SVA VREMENA! Aleksandar Katai oborio rekord Dragana DŽajića, Crvena zvezda i Spartak priredili spektakl! (VIDEO)

FUDBALERI Crvene zvezde savladali su u 30. kolu Superlige Srbije Spartak iz Subotice. Rezultat je bio 3:2, a veče je proteklo u znaku legendarnog Aleksandra Kataija.

FOTO: FK Crvena zvezda

Pred nekoliko hiljada navijača na stadionu Rajko Mitić viđena je jedna zanimljiva utakmica, a Aleksandar Katai ponovo je imao svoje veče.

Ispisao je momak iz Srbobrana ime u istorijskim stranicama Zvezde i to zlatnim slovima. On je golovima protiv Subotičana postao drugi najbolji strelac u istoriji crveno-belih. Uspeo je da na drugoj poziciji preskoči Dragana Džajića. Dok je ispred njega sada samo Bora Kostić.

Top pet najboljih strelaca u istoriji Zvezde:

Bora Kostić – 230 golova

Aleksandar Katai - 156

Dragan Džajić – 155 golova

Dušan Savić – 149 golova

Zoran Filipović – 138 golova

No, vratimo se na današnji meč...

Nakon nešto mirnijeg početka meča Aleksandar Katai zatresao je mrežu u 22. minutu duela. Nije se dugo radovao ni on, a ni pristalice crveno-belih.

Već minut kasnije Stefan Tomović poravnao je rezultat. No, Katai je u završnici poluvremena, u 44. minutu imao još šta da kaže, te je glavom vratio vođstvo domaćinu.

Na startu drugog poluvremena delovalo je da će Zvezda pre stići do trećeg no Spartak do drugog gola, ali se to ipak nije dogodilo. Tomović, strelac prvog gola vrhunski je iza leđa odbrane proigrao Kvaku Oseija koji je vrhunski reagovao i savladao Mateusa - 2:2.

Dobro su se gosti branili, odolevali napadima, ponajviše Aleksandra Kataija, a tako je bilo sve do 73. minuta. Bruno Duarte je odlično centrirao, a Džej Enem glavom poslao sjajno loptu u mrežu rivala za 3:2.

Kvaku Bonsu Osei je u zaustavnom vremenu postavio konačan rezultat 3:3.

Crvena zvezda - Spartak Subotica / 3:2 (1:2) (Katai 22', 44', Enem 73' - Tomović 24', Osei 54')

90+1' Produžena je utakmica tri minuta, a Osei je ponovo zatresao mrežu. Ipak ofsajd.

73' Bruno Duarte je uspeo da slomi otpor Subotičana. Centrirao je, a Enem trese mrežu za novo vođstvo domaćina.

70' Ponovo Katai, ali ovoga puta se spetljao.

69' Seol je sjajno proigrao Kataija, ponovo reaguje dobro odbrana gostiju.

62' Pripretio je Katai, bio je blokiran.

54' GOL, SPARTAK! Kvaku Osei je izuzetno dobro reagovao, došao iza leđa odbrane, sjajno ga je pronašao Tomović, izjednačenje.

49' Zvezda ima kontrolu na startu drugog dela, mogli su preko kostova domaći da povedu ali je bio neuspešan mladi igrač crveno-belih.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

44' GOL, ZVEZDA! Aleksandar Katai na koti 156. Nakon sjajnog skoka ponovo je Zvezdi vratio vođstvo. Sjajno ga je proigrao Avdić. Osamio se sada Aleksandar Katai na drugom mestu večne liste strelaca Zvezde, iza sebe je ostavio legendarnog Dragana Džajića.

36' Odličan potez Handela, ali ne uspeva da zatrese mrežu, isprečila mu se stativa.

24' GOL, SPARTAK! Odmah Stefan Tomović poravnava rezultat. Pohitao je po levoj strani, sakrio loptu od Erakovića, namestio se na šut.

22' GOL, ZVEZDA! Aleksandar Katai stigao je Dragana Džajića na večnoj listi strelaca. Postigao je 155. gol u dresu Crvene zvezde. Nije dobro izboksovao Minić, kaznio je to momak iz Srbobrana.

17' Lučić je raspalio po lopti. Brani Minić, samo korner za Zvezdu.

13' Nije Aleksandar Kataji imao sreće. Probao je da lobuje Minića, šutirao je pored gola.

10' Miran početak duela. Imao je sporadične pokušaje gost da ugrozi Mateusa, ništa konkretno. Nije više uzbušđenja bilo ni na drugoj strani.

1' Počela je utakmica.

Uoči meča

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus - Seol, Eraković, Tebo Učena, Avdić - Krunić, Hendel - Kostov - Katai, Duarte, Lučić

SPARTAK (5-4-1): Minić - Sekulić, Subotić, Bešić, Kolarić, Krsmanović - Trajković, Ezekijel, Kuveljić, Tomović - Bonsu Osei

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je danas pred utakmicu 30. kola Superlige Srbije da poštuje ekipu Spartaka iz Subotice i dodao da "crveno-beli" moraju da odigraju organizovano kako bi došli do pobede.



"Imaju jako dobru ofanzivnu tranziciju. Malo sam iznenađen njihovom trenutnom pozicijom na tabeli, mislim da su mogli da imaju dosta više bodova, zasluženih bodova, ali nekada jednostavno nisu imali sreće tokom svih 90 minuta. Spartak je ekipa za respekt protiv koje moraš da budeš maksimalno koncentrisan tokom celog meča. Imaju dosta brzih igrača, opasni su u tranziciji. Nastavljamo u pobedničkom nizu i u pozitivnoj energiji", rekao je Stanković, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da "crveno-beli" moraju da imaju potpunu kontrolu utakmice.

"Da znamo šta radimo na svakom delu terena, sa loptom ili bez nje, jer će to doneti prevagu na ovom meču. Što se tiče goleade, 1:0 donosi tri boda isto kao i 3:0, nisam opsednut tim stvarima. Meni je bitnije da moja ekipa izgleda organizovano u svakom trenutku, da nema mnogo prostora za improvizaciju osim kada smo u samoj završnici pred golom. Čim se udaljimo od protivničkog gola, želim striktnu organizaciju", izjavio je trener Crvene zvezde.



Stanković je dodao da nije siguran da li će Miloš Veljković igrati na ovoj utakmici.

"Uglavnom su isti igrači van stroja zbog povreda kao i pred Radnik. Videćemo da li će Veljković trenirati pred meč ili tek posle uskršnje pauze, ali on će nakon toga sigurno biti spreman da radi punim intenzitetom sa ekipom i biće tu za plej-of", poručio je Stanković.

Trener Crvene zvezde je istakao da je zadovoljan formom u kojoj se nalazi Aleksandar Katai.

"Pričali smo već dosta o Kataiju. Njemu to ne predstavlja nikakvo opterećenje jer on istinski uživa u svakom treningu i svakoj utakmici. Znali smo da će stići te rekorde i da će ih verovatno prestići. Ako ovako nastavi i ako bude zdrav, sa ovakvom voljom i elanom, on će u fudbalu uživati još sigurno par godina", rekao je Stanković.

On je pozvao navijače da dođu u što većem broju i dodao da mu veoma znači njihova podrška.



"Voleo bih da navijači dođu da budu uz nas. Setim se scene kada sam izašao u Surdulici i video punu tribinu naših navijača. To je ono o čemu stalno pričam, zvezdaš će uvek biti tu, a ono što sam video tamo je zaista fenomenalno, to je melem za srce. Ja znam da će oni biti uz nas i u četvrtak, i koliko god da ih bude, veliko im hvala. Mi idemo ka našem cilju i sigurno je lepše kada ima što više ljudi na tribinama, lepša je atmosfera", izjavio je Stanković.



Zvezda je vodeća na tabeli Superlige sa 72 boda, dok je Spartak na pretposlednjem, 15. mestu sa 21.



Tabela Superlige Srbije

