PUTINOVA PORUKA: Od ovoga će zavisiti suverenitet Rusije

SUVERENITET Rusije, a u doglednoj budućnosti i samo postojanje ruske države, zavise od njene sposobnosti da prati tempo globalnih promena, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku posvećenom razvoju tehnologija veštačke inteligencije.

Foto Tanjug/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Putin je ocenio da veštačka inteligencija, zajedno sa digitalnim platformama i autonomnim sistemima, već oblikuje suštinski nov izgled ekonomije, društvenih odnosa, obrazovanja, zdravstva, logistike, industrije, odbrane i bezbednosti.

On je naglasio da se tehnologije razvijaju ubrzano i postaju sve složenije, zbog čega Rusija mora da odgovori tim izazovima.

Ruski lider je istakao i da tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji do 2030. godine treba da se koriste u svim oblastima u Rusiji.

On je naveo da je već naložio vladi i rukovodstvima regiona da pripreme nacionalni plan uvođenja veštačke inteligencije na nivou cele zemlje, uz uvažavanje potreba pojedinih sektora i federalnih jedinica.

Prema njegovim rečima, takve tehnologije i proizvodi zasnovani na njima treba da budu primenjeni u proizvodnji, logistici, energetici, upravljanju i obrazovanju.

Putin je istakao i da regulativa mora biti podešena tako da ne koči razvoj, već da podstiče bržu izradu i široku primenu naprednih tehnologija.

On je poručio da je cilj sveobuhvatna i masovna primena veštačke inteligencije, kao i formiranje ruskog tržišta za upotrebu takvih rešenja, što je, kako je naveo, prioritet i za domaći biznis i za državne organe.

sputnikportal.rs

