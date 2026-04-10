Politika

MINISTAR STAROVIĆ: Blokaderi iskošrićavaju tragedije, ne Vučić

Predrag Stojković

10. 04. 2026. u 19:44

MINISTAR za Evropske integracija Nemanja Starović regaovao je na napade evropslanice na Aleksandra Vučića.

МИНИСТАР СТАРОВИЋ: Блокадери искошрићавају трагедије, не Вучић

Foto Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:

"Apsurd je neverovatan.

Nije Vučić „iskorišćava još jednu tragediju“. To su studentski plenarni skupovi i opozicija koji su godinama svaku tragediju pretvarali u političko gorivo: masakr u Ribnikaru, urušavanje novosadskih baldahina, a sada i ovo.

Blokiranje univerziteta, održavanje beskrajnih „plenarnih skupova“ i vikanje „režim“ čim se dogodi bilo kakva tragedija nije „borba za prava“, već cinična eksploatacija koja se ponavlja.

Akademska sloboda ne uključuje pretvaranje kampusa u stalne protestne kampove dok zemlja tuguje."

