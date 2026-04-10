MINISTAR STAROVIĆ: Blokaderi iskošrićavaju tragedije, ne Vučić
MINISTAR za Evropske integracija Nemanja Starović regaovao je na napade evropslanice na Aleksandra Vučića.
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:
"Apsurd je neverovatan.
Nije Vučić „iskorišćava još jednu tragediju“. To su studentski plenarni skupovi i opozicija koji su godinama svaku tragediju pretvarali u političko gorivo: masakr u Ribnikaru, urušavanje novosadskih baldahina, a sada i ovo.
Blokiranje univerziteta, održavanje beskrajnih „plenarnih skupova“ i vikanje „režim“ čim se dogodi bilo kakva tragedija nije „borba za prava“, već cinična eksploatacija koja se ponavlja.
Akademska sloboda ne uključuje pretvaranje kampusa u stalne protestne kampove dok zemlja tuguje."
Preporučujemo
Komentari (0)