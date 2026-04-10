MINISTAR STAROVIĆ: Blokaderi iskošrićavaju tragedije, ne Vučić

MINISTAR za Evropske integracija Nemanja Starović regaovao je na napade evropslanice na Aleksandra Vučića.

Foto Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:

"Apsurd je neverovatan.

Nije Vučić „iskorišćava još jednu tragediju“. To su studentski plenarni skupovi i opozicija koji su godinama svaku tragediju pretvarali u političko gorivo: masakr u Ribnikaru, urušavanje novosadskih baldahina, a sada i ovo.

Blokiranje univerziteta, održavanje beskrajnih „plenarnih skupova“ i vikanje „režim“ čim se dogodi bilo kakva tragedija nije „borba za prava“, već cinična eksploatacija koja se ponavlja.

Akademska sloboda ne uključuje pretvaranje kampusa u stalne protestne kampove dok zemlja tuguje."

The absurdity is off the charts.



It's not Vučić “exploiting yet another tragedy.” It’s the student plenaries and the opposition who have turned every single tragedy into political fuel for years: the Ribnikar massacre, the Novi Sad canopy collapse, and now this.



Blocking… https://t.co/M9HIoYQGWV — Nemanja Starović (@nstarovic) April 10, 2026