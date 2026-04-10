VUČEVIĆ: Hvala Srbima na KiM što čuvaju Srbiju na KiM
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević zahvalio je danas, na Veliki petak, narodu na Kosovu i Metohiji što čuva srpsko ime i prezime i Srbiju na Kosovu i Metohiji.
Vučević je u video poruci na Instagram profilu zahvalio što je i ove godine dobio poklon od dece i porodica iz Velike Hoče.
- Danas se naše porodice u skladu sa verom i tradicijom spremaju za dolazeći najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Posebno sam privilegovan da sam i ove godine dobio poklon iz Metohije od naše dece i porodica iz Velike Hoče preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Hvala puno našem narodu na Kosovu i Metohiji što čuva srpsko ime i prezime i što čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji. Dok je njih dotle postojimo i svi mi. I neka ova vaskršnja boja bude boja pobede, boja ljubavi i boja istine. Živela Srbija i uvek naše Kosovo i Metohija - poručio je Vučević.
