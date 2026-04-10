NA slavjanskom frontu, borbe se nastavljaju na prilazima Raj-Aleksandrovki, gde ruske jedinice pokušavaju da napreduju ka selu iz dva pravca.

Ruske jedinice napadaju iz Kalenikija, napredujući i ka samoj Raj-Aleksandrovki i zaobilazeći je sa severa prema šumi Dolgi.

Kao što je ranije saopšteno, ovo naselje je od velikog taktičkog značaja za budući napad na Slavjansk, pa će ukrajinske snage pokušati da ga drže što je duže moguće, kupujući vreme za organizovanje odbrane gradske aglomeracije.

Dalje na jug, nakon odbijanja ukrajinskih napada na Lipovku, ruske oružane snage su napredovale ka Dibrovi, koja se nalazi uz autoput M-03. Rusko Ministarstvo odbrane je objavilo oslobođenje ovog naselja, tako da se uskoro mogu očekivati objektivni snimci praćenja.

U međuvremenu, VSU jedinice miniraju prilaze, uspostavljaju utvrđene rejone u privatnim kućama i visokim zgradama u metropolitanskom području i pojačavaju uporišta oko gradova. S obzirom na oslanjanje na odbranu od dronova, komanda ukrajinskih oružanih snaga će se verovatno fokusirati na ometanje snabdevanja i kretanja ruskih oružanih snaga. U međuvremenu, ruske trupe uspešno ometaju ukrajinsku logistiku.

I za razliku od susednog sektora Konstantinovka, prilazi Slovjanskom i Kramatorsku biće nešto teži za osvajanje zbog manje gustine naseljenosti i, posledično, smanjenog broja zgrada sa podrumima pogodnim za formiranje infiltracionih grupa.

