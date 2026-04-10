(MAPA) DUG PUT DO SLAVJANSKA: Ruska ofanziva i ukrajinski kontranapadi
NA slavjanskom frontu, borbe se nastavljaju na prilazima Raj-Aleksandrovki, gde ruske jedinice pokušavaju da napreduju ka selu iz dva pravca.
Ruske jedinice napadaju iz Kalenikija, napredujući i ka samoj Raj-Aleksandrovki i zaobilazeći je sa severa prema šumi Dolgi.
Kao što je ranije saopšteno, ovo naselje je od velikog taktičkog značaja za budući napad na Slavjansk, pa će ukrajinske snage pokušati da ga drže što je duže moguće, kupujući vreme za organizovanje odbrane gradske aglomeracije.
Dalje na jug, nakon odbijanja ukrajinskih napada na Lipovku, ruske oružane snage su napredovale ka Dibrovi, koja se nalazi uz autoput M-03. Rusko Ministarstvo odbrane je objavilo oslobođenje ovog naselja, tako da se uskoro mogu očekivati objektivni snimci praćenja.
U međuvremenu, VSU jedinice miniraju prilaze, uspostavljaju utvrđene rejone u privatnim kućama i visokim zgradama u metropolitanskom području i pojačavaju uporišta oko gradova. S obzirom na oslanjanje na odbranu od dronova, komanda ukrajinskih oružanih snaga će se verovatno fokusirati na ometanje snabdevanja i kretanja ruskih oružanih snaga. U međuvremenu, ruske trupe uspešno ometaju ukrajinsku logistiku.
I za razliku od susednog sektora Konstantinovka, prilazi Slovjanskom i Kramatorsku biće nešto teži za osvajanje zbog manje gustine naseljenosti i, posledično, smanjenog broja zgrada sa podrumima pogodnim za formiranje infiltracionih grupa.
(Ribar)
RUSKE SNAGE NAPREDUJU: Oslobođena još dva naselja u DNR
10. 04. 2026. u 16:24
ŠTA STOJI IZA USPEHA KIJEVA? Rusija gubi zamah dok Ukrajina vraća velike delove teritorija
07. 04. 2026. u 19:00
UKRAJINSKA OFANZIVA U ZAPOROŽJU: Udari VSU na Stepnogorsk, rusi gube položaje
06. 04. 2026. u 22:11
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
