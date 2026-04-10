ČUDO U MONTE KARLU: Vašero u polufinalu, sledi duel sa Alkarazom
NAJLEPŠE dane karijere proživljava Valentan Vašero. Teniser iz Monaka igraće u polufinalu mastersa u Monte Karlu pošto je uspeo da pobedi Aleksa de Minora sa 6:4, 3:6, 6:3.
Sjajno igra tokom celog turnira domaći igrač i nošen podrškom sa tribina došao je na dva koraka od druge masters titule u karijeri (prvu osvojio prošle godine u Šangaju).
Trenutno 23. na ATP je poveo sa 4:1, ali reagovao je nakon toga šesti na planeti i serijom 0:3 izjednačio na 4:4. Ipak, finiš prvog seta je pripao Vašerou, napravio je brejk u 10. gemu i došao do vođstva.
Imao je odgovor na to Australijanac. Odigrao je odličan drugi segement, dva puta je rivalu oduzeo servis i stigao do izjednačenja.
Treće set bio je neverovatan. Vašero je napravio dva brejka, ali je ukupno spasao pet šansi koje je rival imao na njegov servis i to mu je omogućilo da se plasira među četiri najbolja na ovom turniru iz serije 1000.
On će u polufinalu irati protiv Karlosa Alkaraza, dok će se u drugom meču sastati Janik Siner i Aleksandar Zverev.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
