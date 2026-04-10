DRAMA REŠENA U TRI SETA! Poznat prvi polufinalista mastersa Monte Karlo!
Nastavlja pohod ka novoj tituli.
Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u polufinale mastersa Monte Karlo, pošto je u četvrtfinalu savladao Žoaa Fonseku sa 2:1 (po setovima 7:5, 6:7 (3:7), 6:3).
Trenutno treći igrač ATP liste za ulazak u treće finale na turniru iz serije 1.000 (igrao 2018. i 2022.) sastaće se protiv boljeg iz duela Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima i Italijana Janika Sinera.
Zanimljivo da je najbliži pratilac vodećeg Karlosa Alkaraza na svetskoj rang listi, već dobio ove sezone dva puta momka iz Hamburga. Bilo je to u polufinalima Majamija i Indijan Velsa.
Što se samog meča tiče, Zverev je na jedvite jade slomio tinejdžera iz Brazila (19 godina), dok je Fonseka u drugom setu imao brejk zaostatka (1:3), ali je nanizao četiri gema, vratio izgubljeno i trijumfovao u taj-brejku. Na taj način otišlo se u odlučujući treći period.
Međutim, pala je koncentracija Brazilcu, koji je dva puta dozvolio Aleksanderu da mu oduzme servis, pa Nemac nastavlja pohod ka tituli.
BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi
