KAKVA DOMINACIJA JANIKA SINERA: Italijan ubedljivo do polufinala Monte Karla
ITALIJANSKI teniser Janik Siner nastavlja da dominira. On se plasirao u polufinale mastersa u Monte Karlu pošto je pobedio Feliksa Ože-Alijasima sa 6:3, 6:4.
Posle osvojena dva trofeja u Indijan Velsu i Majamiju, drugi rekete planete je potvrdio vrhunsku formu i na šljaci.
Ovo je Sineru bio 15. vezani trijumf ove sezone, ali 20. ukupno na turnirima iz serije 1000, a koliko izgleda moćno na terenu najbolje se vidi po tome da je u ovosezonskoj seriji izgubio samo jedan set.
Italijanu je dovoljan bio po jedan brejk u oba seta da slomi Kanađanina i slavi posle 82 minuta igre i tako se domogne trećeg polufinala u Monte Karlu.
Siner će u narednom kolu igrati protiv Nemca Aleksandera Zvereva, koji je posle velike borbe savladao Žoaa Fonseku.
Janiku i te kako prija sledeći protivnik, pošto ga je pobedio u poslednjih sedam međusobnih okršaja.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ISPLIVALI NAJNOVIJI DETALjI! Evo kako je preminuo legendarni as! Trčao, pa...
10. 04. 2026. u 15:22
ZVEZDA OBEZBEDILA PLEJ-IN EVROLIGE: Crveno-beli u važnoj utakmici pobedili Asvel
10. 04. 2026. u 22:44 >> 22:54
GROBARI SU OVO ČEKALI! Karlik Džons se izjasnio! Poznat klub u kome nastavlja karijeru!
10. 04. 2026. u 22:47
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
