Tenis

KAKVA DOMINACIJA JANIKA SINERA: Italijan ubedljivo do polufinala Monte Karla

Časlav Vuković

10. 04. 2026. u 15:54

ITALIJANSKI teniser Janik Siner nastavlja da dominira. On se plasirao u polufinale mastersa u Monte Karlu pošto je pobedio Feliksa Ože-Alijasima sa 6:3, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Posle osvojena dva trofeja u Indijan Velsu i Majamiju, drugi rekete planete je potvrdio vrhunsku formu i na šljaci.

Ovo je Sineru bio 15. vezani trijumf ove sezone, ali 20. ukupno na turnirima iz serije 1000, a koliko izgleda moćno na terenu najbolje se vidi po tome da je u ovosezonskoj seriji izgubio samo jedan set.

Italijanu je dovoljan bio po jedan brejk u oba seta da slomi Kanađanina i slavi posle 82 minuta igre i tako se domogne trećeg polufinala u Monte Karlu.

Siner će u narednom kolu igrati protiv Nemca Aleksandera Zvereva, koji je posle velike borbe savladao Žoaa Fonseku.

Janiku i te kako prija sledeći protivnik, pošto ga je pobedio u poslednjih sedam međusobnih okršaja.

