NATO U PROBLEMU Britanska mornarica u poteri: Moskva posla ratne brodove i podmornicu oko Britanije

KRALjEVSKA mornarica rasporedila je četiri broda i prateće avione kako bi pratila ruske pomorske aktivnosti u vodama Velike Britanije tokom perioda od deset dana.

Foto: Tanjug/Andrew Matthews/PA via AP

HMS Somerset, HMS Sent Olbans, HMS Mersi i RFA Tajdfors bili su uključeni u operacije praćenja više ruskih brodova, uključujući i podmornicu, dok su prolazili kroz Lamanš i Severno more.

Aktivnost je bila deo koordiniranog NATO praćenja, pri čemu su britanski brodovi i avioni održavali pažljiv nadzor nad ruskom grupom dok se kretala kroz vode blizu Velike Britanije, prema Kraljevskoj mornarici.

HMS Mersi je aktiviran nekoliko puta između 29. marta i 7. aprila kako bi pratio brodove, uključujući fregatu Admiral Grigorovič, desantni brod Aleksandar Šabalin i podmornicu klase Kilo Krasnodar. Patrolni brod je radio zajedno sa helikopterom Vajldket iz 815. mornaričke avijacijske eskadrile i tankerom RFA Tajdfors.

Na drugom mestu, HMS Somerset je presreo razarač klase Udaloj, Severomorsk, i njegov prateći naftni brod blizu francuske obale, pre nego što je pratio grupu kroz Lamanš i u Severno more koristeći senzore na brodu i helikopter Merlin.

HMS Sent Olbans se kasnije pridružio operaciji kao deo planirane primopredaje, dok se Somerset pripremao za početak produženog raspoređivanja u Severnom Atlantiku usmerenog na praćenje podmornica i zaštitu kritične podvodne infrastrukture.

Kraljevska mornarica je saopštila da operacija odražava kontinuirani porast ruske pomorske aktivnosti oko Velike Britanije poslednjih meseci, pri čemu britanske snage održavaju visok stepen pripravnosti za praćenje i reagovanje na takve pokrete.

Poručnik Džordž Hejdž, izvršni oficir HMS Mersi, rekao je da brod rutinski deluje kako bi zaštitio britanske vode i pratio aktivnosti.

-Naša sposobnost da obezbedimo prisustvo za praćenje ruskih aktivnosti u britanskim vodama je mali podvig, posebno sa takvim povećanjem aktivnosti u poslednjih nekoliko meseci, rekao je.

-Veoma smo ponosni što smo deo posvećenosti Kraljevske mornarice pomorskoj bezbednosti Ujedinjenog Kraljevstva. Saradnja sa našim NATO saveznicima nastavlja da ističe timski rad i snagu koja stoji iza NATO alijanse.

Aktivnost se odvijala u okviru operacije Ceto, stalnog zadatka Velike Britanije usmerenog na zaštitu strateških sredstava odvraćanja i praćenje kretanja podmornica u Severnom Atlantiku. Kraljevska mornarica je dodala da je saradnja sa savezničkim brodovima i avionima, uključujući belgijske, francuske i holandske jedinice, ključna za održavanje kontinuiranog praćenja ruskih plovila tokom njihovog tranzita.

(ukdefencejournal.org.uk/Džordža Alisona)

