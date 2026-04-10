SADA JE SVE GOTOVO! Radonjić odlazi iz Zvezde! Već se zna i nova destinacija?!
Krilni fudbaler blizu rastanka sa srpskim šampionom.
Prvotimac Crvene zvezde, Nemanja Radonjić, nalazi se "na ledu", otkako ga je rukovodstvo srpskog šampiona suspendovalo.
Zbog brojnih disciplinskih prekršaja, crveno-beli su "prešli preko svega", ali na kraju i digli ruke od Nemanje Radonjića, koji svoj veliki talenat nije naplatio kako mu se predviđalo.
- Sada mogu javno da vam kažem. Digao sam ruke od Nemanje Radonjića. Kada govorimo o potencijalu i onome što može da pruži - on je najbolji srpski fudbaler. To je jedna stvar. Proveo sam više vremena u priči sa njim nego sa sinovima - rekao je svojevremeno direktor crveno-belih Zvezdan Terzić i dodao:
- Imam utisak da mu na jedno uvo uđe, na drugo izađe. To je neverovatno. Ne možeš kao profesionalac da preskačeš treninge, utakmice da biraš, da te nema, da si nespreman.
Kako prenose mediji iz Srbije i regiona, Nemanja Radonjić će karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji. Ime kluba se i dalje drži u tajnosti, ali navodno je dogovor gotovo postignut.
Nekadašnji igrač Rome je u februaru napunio 30 godina, od početka tekuće sezone je za Zvezdu odigrao 19 utakmica i dao tri gola.
ISPLIVALI NAJNOVIJI DETALjI! Evo kako je preminuo legendarni as! Trčao, pa...
10. 04. 2026. u 15:22
DRAMA REŠENA U TRI SETA! Poznat prvi polufinalista mastersa Monte Karlo!
10. 04. 2026. u 15:09
TRESE SE MARAKANA! Ugovor na stolu, Zvezda završila prvo pojačanje za novu sezonu!
10. 04. 2026. u 17:10
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
