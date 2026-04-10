TRESE SE AMERIKA! NBA LEGENDE U KLINČU ZBOG SRBINA: Pale im vilice zbog onoga što Jokić radi, ovo istorija ne pamti!
ČITAV svet oduševljen je igrom Nikole Jokića. Glavna tema sportskih medija u Americi je hoće li ponovo biti MVP NBA lige. Trenutno je među glavnim kandidatima, ispred Viktora Vembanjame i Šai Gildž Aleksandera. O tome su govorili i legendarne lige.
Tripl-dabl prosek drugu godinu zaredom, prvi igrač u istoriji koji je najbolji skakač i asistent lige.
Sten Van Gandi, nekadašnji trener Majamija, Orlanda, Detroita i Nju Orleansa, upitan je tim povodom za koga će glasati u MVP trci:
- Za istog tipa kao i svake godine od kada glasam – Nikolu Jokića, rekao je, a potom detaljnije objasnio.
- Da predvodiš ligu u skokovima i asistencijama, oba sa velikim razlikama (u odnosu na drugog) je suludo. Ima prosečno četiri asistencije više od Šeja koji je plejmejker! Jokić je čovek koji podiže svoj tim i zbog toga je za mene broj jedan. Sve ide kroz njega. SGA igra jedan na jedan. Potcenjena je i Jokićeva odbrana - pričao je Van Gandi koji je razjasnio i ko su ostali kojima je dao glasove, ali za druga mesta.
- Na trećem je Vembanjama. Jedini razlog što je tek tu je zato što je San Antonio prepun sjajnih igrača. Imaju najboljeg šestog, a meni su trojica Spursa u Top 6 najboljih.
Van Gandi je, međutim, dodao:
- Ali, ako neko glasa za Šeja, za Vembija, čak i Luku, nemam nikakav problem sa tim.
U priču se uključio Stiv Neš:
- Za mene je MVP Šai. Njegova efikasnost je ’džordanovska’...
Kanađanin i Lebron još govorili su o Šai Gildžes-Aleksanderu, a potom je jedan od najboljih plejmejkera lige ikada rekao, hajde da pričamo o Jokiću:
- I dalje su mu brojke neverovatne. On je jedinstven. Ali, Denver se mučio. Mislim da su ljudi zabrinuti za njih. Ja nisam toliko.
Džejms se složio:
- Imali su povrede. Čak se i Jokić povredio.
Zatim se prisetio prošlogodišnjeg plej-ofa i sedmih utakmica protiv Klipersa i Oklahome Siti…
- Denver ne smeš da otpišeš - poručio je Lebron.
FSS BEZ MILOSTI: Dejan Nedić izbačen iz fudbala
10. 04. 2026. u 09:16
OVO NEMA NI U OMLADINCIMA: Nikola Milenković gledao najčudniji autogol ikada (VIDEO)
10. 04. 2026. u 08:32
STIŽE ZAMENA ZA SVETISLAVA PEŠIĆA: Bajern se odlučio za dobro poznato ime
10. 04. 2026. u 08:55
PARTIZAN ZA ČAST: Žalgiris stiže u Beograd, prilika za osvetu
10. 04. 2026. u 09:35
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
