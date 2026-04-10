TRESE SE AMERIKA! NBA LEGENDE U KLINČU ZBOG SRBINA: Pale im vilice zbog onoga što Jokić radi, ovo istorija ne pamti!

ČITAV svet oduševljen je igrom Nikole Jokića. Glavna tema sportskih medija u Americi je hoće li ponovo biti MVP NBA lige. Trenutno je među glavnim kandidatima, ispred Viktora Vembanjame i Šai Gildž Aleksandera. O tome su govorili i legendarne lige.

Tripl-dabl prosek drugu godinu zaredom, prvi igrač u istoriji koji je najbolji skakač i asistent lige.

Sten Van Gandi, nekadašnji trener Majamija, Orlanda, Detroita i Nju Orleansa, upitan je tim povodom za koga će glasati u MVP trci:

- Za istog tipa kao i svake godine od kada glasam – Nikolu Jokića, rekao je, a potom detaljnije objasnio.

- Da predvodiš ligu u skokovima i asistencijama, oba sa velikim razlikama (u odnosu na drugog) je suludo. Ima prosečno četiri asistencije više od Šeja koji je plejmejker! Jokić je čovek koji podiže svoj tim i zbog toga je za mene broj jedan. Sve ide kroz njega. SGA igra jedan na jedan. Potcenjena je i Jokićeva odbrana - pričao je Van Gandi koji je razjasnio i ko su ostali kojima je dao glasove, ali za druga mesta.

- Na trećem je Vembanjama. Jedini razlog što je tek tu je zato što je San Antonio prepun sjajnih igrača. Imaju najboljeg šestog, a meni su trojica Spursa u Top 6 najboljih.

Van Gandi je, međutim, dodao:

- Ali, ako neko glasa za Šeja, za Vembija, čak i Luku, nemam nikakav problem sa tim.

U priču se uključio Stiv Neš:

- Za mene je MVP Šai. Njegova efikasnost je ’džordanovska’...

Kanađanin i Lebron još govorili su o Šai Gildžes-Aleksanderu, a potom je jedan od najboljih plejmejkera lige ikada rekao, hajde da pričamo o Jokiću:

- I dalje su mu brojke neverovatne. On je jedinstven. Ali, Denver se mučio. Mislim da su ljudi zabrinuti za njih. Ja nisam toliko.

Džejms se složio:

- Imali su povrede. Čak se i Jokić povredio.

Zatim se prisetio prošlogodišnjeg plej-ofa i sedmih utakmica protiv Klipersa i Oklahome Siti…

- Denver ne smeš da otpišeš - poručio je Lebron.

