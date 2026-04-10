RUSI O NESTAŠICI AVIO-GORIVA U EU: Ne za tri, osetićete već naredne nedelje

SPECIJALNI predstavnik predsednika Ruske Federacije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom, direktor Ruskog fonda za direktne investicije, Kiril Dmitrijev, ocenio je da je procena o početku nestašice avio goriva u zemljama EU suviše optimistična u slučaju da Ormuski moreuz ne bude deblokiran.

- Ranije, već će se osetiti naredne nedelje - napisao je na mreži X, komentarišući tekst lista Financial Times koji se poziva na pismo trgovinskog udruženja ACI Europe.

U tom pismu se navodi da bi aerodromi u zemljama Evropske unije mogli da se suoče sa nestašicom avio goriva u roku od tri nedelje ukoliko Ormuski moreuz ne bude deblokiran.

Dmitrijev je ranije ocenio da će dalji rast cena energenata i sirovina imati značajan uticaj na ekonomiju i dovesti do ubrzanja inflacije.

Takođe je naveo da se Evropi približava „cunami energetskog šoka“, povezan sa odustajanjem Evropske unije od ruskog prirodnog gasa.

(TASS)