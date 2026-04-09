IRANCI PROVOCIRAJU TRAMPA: "Pristali su na primirje, jer nisu ostvarili ni jedan svoj cilj"
PORTPAROL iranske vojske, general Mohamed Akrami-Nija izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države pristale na iranski predlog od deset tačaka za prekid vatre, jer nisu uspele da ostvare svoje javne i tajne ciljeve u ratu sa Iranom.
- Procena rata prema bojnom polju i strateškim aspektima pokazuje da neprijatelj nije uspeo da postigne nijedan od ovih ciljeva, uključujući makro, operativne i tajne (ciljeve), i da je u praksi pretrpeo višeslojni poraz - naglasio je portparol iranske vojske, prenosi iranska televizija Pres.
Iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost (SNSC) objavio je juče sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre, koji je postignut uz posredovanje Pakistana, nakon čega e očekuje da će uslediti pregovori o okončanju rata, Portparol iranske vojske je istakao da su otkrivena slabost neprijatelja i promocija operativnog iskustva iranskih oružanih snaga druga velika dostignuća Irana u ratu između SAD i Izraela.
- Jedan od početnih ciljeva neprijatelja bio je da nametne kopneni rat i proširi sukob na borbu bliske distance, ali taj cilj nije uspeo zbog efikasnog odvraćanja i operativne spremnosti iranskih oružanih snaga - kazao je Akrami-Nija.
Prema njegovim rečima, u oblasti vazdušne odbrane i protivvazdušne odbrane iranske oružane snage su uspele da prate i obore nekoliko neprijateljskih "najnaprednijih borbenih aviona", uz korišćenje integrisane mreže protivvazdušne odbrane.
Dodao je da je tokom sukoba uništeno i više od 170 naprednih američkih i izraelskih dronova.
- Rat je pokazao da SAD nemaju sposobnost da efikasno brane svoje saveznike. Iranske oružane snage su uspele da pogode sve američke baze u regionu, čineći ih praktično neoperativnim - rekao je Akrami-Nija.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
Komentari (0)