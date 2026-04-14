JOVANOV PORUČIO ALEKSIĆU: Povučeš predlog koji ste podneli i nema skretanja pažnje
MILENKO Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke i narodni poslanik, oglasio se povodm nove izjave Miroslava Aleksića.
- Odlično. Povučeš predlog koji ste podneli i nema skretanja pažnje. Jednostavno, zar ne - naveo je Jovanovi u objavi.
Podsećamo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za sutra vanrednu sednicu skupštine na čijem je dnevnom redu Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 narodna poslanika iz reda opozicionih stranaka.
Preporučujemo
ŠAMAR BLOKADERIMA! Priželjkuju mađarski scenario, a njihov analitičar im začepio usta
14. 04. 2026. u 12:57
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
