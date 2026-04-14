NOVI HAOS U BLOKADERSKIM REDOVIMA Veljković udario na Đilasa: Poručio mu da 14 godina nije pobedio Vučića

IZBIO je novi haos u blokaderskim redovima. Ovog puta na relaciji Željko Veljković - Dragan Đilas.

Naime, blokaderski novinar Željko Veljković udario je na svog dojučerašnjeg istomišljenika iz redova blokadera, predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa.

Priznao je da 14 godina Vučiću niko ne može ništa!

- Najlepše je kad političar koji 14 godina nikad nije pobedio nekog tamo Vučića, misli da treba da objašnjava kako je Orbana pobedio Peter Mađar - napisao je Veljković na Iksu.

— Željko Veljković (@novinarupenziji) April 13, 2026

Dragan Đilas je samo jedan u nizu blokaderskih lidera koji je slavio pobedu Petera Mađara u Mađarskoj, kao da je pobeda blokadera u Srbiji. Istih onih blokadera koji su na lokalnih izborima 29. marta izgubili u svih 10 opština - od SNS i Aleksandra Vučića.