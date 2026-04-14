NOVI HAOS U BLOKADERSKIM REDOVIMA Veljković udario na Đilasa: Poručio mu da 14 godina nije pobedio Vučića
IZBIO je novi haos u blokaderskim redovima. Ovog puta na relaciji Željko Veljković - Dragan Đilas.
Naime, blokaderski novinar Željko Veljković udario je na svog dojučerašnjeg istomišljenika iz redova blokadera, predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa.
Priznao je da 14 godina Vučiću niko ne može ništa!
- Najlepše je kad političar koji 14 godina nikad nije pobedio nekog tamo Vučića, misli da treba da objašnjava kako je Orbana pobedio Peter Mađar - napisao je Veljković na Iksu.
Dragan Đilas je samo jedan u nizu blokaderskih lidera koji je slavio pobedu Petera Mađara u Mađarskoj, kao da je pobeda blokadera u Srbiji. Istih onih blokadera koji su na lokalnih izborima 29. marta izgubili u svih 10 opština - od SNS i Aleksandra Vučića.
ŠAMAR BLOKADERIMA! Priželjkuju mađarski scenario, a njihov analitičar im začepio usta
14. 04. 2026. u 12:57
VANSTRANAČKI OPOZICIONARI
14. 04. 2026. u 12:17
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
