Dva saveznika okrenula Trampu leđa: Protiv smo američke blokade u Ormuskom moreuzu
VELIKA Britanija i Francuska su se izjasnile protiv američke blokade Ormuskog moreuza objavljene u ponedeljak.
Britanska ministarka finansija Rejčel Rivs naglasila je da London neće učestvovati u ovoj inicijativi.
- Mislimo da je ovo pogrešan pristup - rekla je za Mirror.
Rivs je takođe kritikovao Vašington zbog nedostatka plana za okončanje sukoba sa Iranom.
Istovremeno, francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro nazvao je odluku o blokiranju Ormuskog moreuza nezakonitom.
On se plaši da će ove akcije dodatno naštetiti globalnoj trgovini i pogoršati situaciju u njegovoj zemlji.
Kina je takođe kritikovala blokadu morskog puta. Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun pozvao je Vašington da poštuje sporazum o prekidu vatre sa Teheranom i otvori prolaz.
Blokada moreuza koju su objavile SAD stupila je na snagu juče u 16:00 časova po srpskom vremenu.
Predsednik Donald Tramp izjavio je da će američka vojska zaustaviti sva plovila koja pokušavaju da koriste tu rutu. Takođe je naredio praćenje i presretanje tankera koji plaćaju Iranu za prolaz.
Nakon primirja sa Vašingtonom prošle nedelje, Teheran je otvorio moreuz za brodove pod određenim uslovima.
Zabrana ostaje na snazi za tankere iz zemalja koje su neprijateljski nastrojene prema Iranu.
Komentari (0)