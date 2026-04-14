Politika

Vučević sa Harčenkom: Razgovor o međunarodnim prilikama, bezbednosnim i ekonomskim izazovima

В. Н.

14. 04. 2026. u 15:05

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom u sedištu SNS.

Foto: SNS

Vučević i Bocan-Harčenko razmotrili su u otvorenom i prijateljskom razgovoru složene međunarodne prilike, koje se svakodnevno menjaju, kao i bezbednosne i ekonomske izazove i sva druga pitanja koja se neposredno tiču obe zemlje.

Tom prilikom, predsednik Vučević poručio je da je politika predsednika Vučića, koju verno sledi Srpska napredna stranka, politika mira i stabilnosti i vojne neutralnosti. 

Naša politika je ekonomski jaka Srbija koja brine o svojim građanima, i neguje prijateljstva i na Istoku i na Zapadu, a odnose naše dve države i naroda zasnivamo na vekovnom prijateljstvu, saradnji i razumevanju, zaključio je predsednik Vučević.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost
Tip fudbal

0 0

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

14. 04. 2026. u 11:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Srbi u Italiji poslali poruku koja odjekuje: KOSOVO JE SRBIJA
Politika

0 0

Srbi u Italiji poslali poruku koja odjekuje: KOSOVO JE SRBIJA

SRPSKA dijaspora ponovo pokazuje svoju duboku odanost i neraskidivu vezu sa maticom. Srbi širom sveta, ma gde živeli, uvek su spremni da pruže podršku svom narodu i očuvaju jedinstvo sa Srbijom. Njihova ljubav prema otadžbini i spremnost da pomognu u ključnim trenucima predstavljaju pravi primer nacionalne solidarnosti i ponosa.

14. 04. 2026. u 15:56

Politika
Tenis
Fudbal
FUDBALERI BARSELONE LEVANDOVSKI I ŠČESNI KAKVE NISTE VIDELI: „Srbi i Poljaci su braća, volimo Srbiju, želimo da pričamo na vašem jeziku

FUDBALERI BARSELONE LEVANDOVSKI I ŠČESNI KAKVE NISTE VIDELI: „Srbi i Poljaci su braća, volimo Srbiju, želimo da pričamo na vašem jeziku