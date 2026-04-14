Vučević sa Harčenkom: Razgovor o međunarodnim prilikama, bezbednosnim i ekonomskim izazovima
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom u sedištu SNS.
Vučević i Bocan-Harčenko razmotrili su u otvorenom i prijateljskom razgovoru složene međunarodne prilike, koje se svakodnevno menjaju, kao i bezbednosne i ekonomske izazove i sva druga pitanja koja se neposredno tiču obe zemlje.
Tom prilikom, predsednik Vučević poručio je da je politika predsednika Vučića, koju verno sledi Srpska napredna stranka, politika mira i stabilnosti i vojne neutralnosti.
