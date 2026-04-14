Sahranjen Duško Vujošević (FOTO/VIDEO)

Танјуг

14. 04. 2026. u 14:59

Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

FOTO: N. Skenderija

Vujošević je preminuo 8. aprila u Beogradu u 68. godini posle duge borbe sa teškom bolešću.

Pre sahrane, održano je opelo u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju.

Sahrani su, osim porodice i prijatelja Duška Vujoševića, prisustvovali i predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović, trener Đoan Penjaroja i članovi stručnog štaba, sadašnji košarkaši "crno-belih", kao i predstavnici JSD Partizan, FK Partizan, KSS, KLS, ABA lige...


Sahrani su prisustvovali i brojni ljudi iz sveta sporta i javne ličnosti: potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, Rasim Ljajić, Željko Obradović, Aleksandar Đorđević, Žarko Paspalj, Žarko Zečević, Vladimir Kuzmanović, Milija Vojinović, Predrag Mijatović, Predrag Danilović, Mlađan Šilobad, Miroslav Berić, Vladimir Dragutinović, Dragan Todorić, Uroš Tripković, Vlado Šćepanović, Branko Kovačević, Predrag Šuput, Klemen Prepelič, Vule Avdalović, Velimir Gašić, Darko Miličić, Dragan Lukovski...


Na sahrani proslavljenog trenera Partizana bili su i Zoran Slavnić, Miško Marić, Zoran Stevanović, Ivo Nakić, Slavko Vraneš, Novica Veličković, Milenko Tepić, Saša Pavlović, Filip Petrušev, Đuro Ostojić, Dragan Milosavljević, Raka Đurović, Milenko Topić, Vlade Đurović, Srđan Blagojević, Danko Lazović, Aleksandar Janković, Miško Ražnatović, Dušan Kecman, Žofri Lovernj, Džanan Musa, Petar Škuletić, glumci Dragan i Aleksej Bjelogrlić, frontmen grupe Neverne bebe Milan Đurđević, muftija beogradski Mustafa Jusufspahić, brojne sportske legende, kao i veliki broj navijača Partizana i građana.


Navijači Partizana su se od legendarnog trenera "crno-belih" oprostili pesmom "Dobro pamtim sve".

Govor na sahrani nekadašnjeg trenera Partizana u ime porodice Vujošević održao je nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić.

"Mislim da je danas čast svakome ko je ovde došao da ispratimo velikog čoveka. Ja boljeg nisam znao", rekao je, između ostalog, Tadić.


On se u ime porodice Vujošević zahvalio lekarima, lekarskom osoblju, Partizanu i svim ljudima iz kluba.

"Dule je Partizanu posvetio svoj život. Hvala Partizanu što je Dule ispraćen onako kako je zaslužio, dostojanstveno i uz mnogo emocija. Posebno hvala navijačima Partizana, na ljubavi koju ste sa 'Generalom' delili prema Partizanu. Ja se nadam da će ovaj grad zaslužiti da u njemu jedna ulica nosi ime Duška Vujoševića", rekao je Tadić.

Vujošević je sahranjen uz pesmu Đorđa Balaševića "Stih iznad svih", a navijači Partizana su potom otpevali pesmu "Da volim crno-bele".

Video snimak: Sahrana Duška Vujoševića

 

