Svet

"KAO ŠTO SMO OBEĆALI" Zelenski: Naftovod Družba biće popravljen do kraja aprila

В. Н.

14. 04. 2026. u 14:16

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da će naftovod Družba biti popravljen do kraja aprila.

Foto: AP Photo/Sven Kaestner, File

- Što se tiče naftovoda, kao što smo obećali, biće popravljen do kraja aprila. Ne u potpunosti, ali dovoljno da funkcioniše. Rezervoari neće svi biti popravljeni, to je dug proces, ali to je druga stvar - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Berlinu, nakon sastanka sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, prenosi Ukrinform.

Dodao je da veruje da će se to poklopiti sa drugim obavezama zemalja Evropske unije, pre svega Mađarske, koja je blokirala određene odluke važne za Kijev.

Zelenski je ranije izjavio da će popravke naftovoda Družba biti završene ovog proleća, što će omogućiti tranzit nafte.

Mađarska je blokirala 90 milijardi evra kredita EU Ukrajini, kao i usvajanje 20. paketa sankcija EU i otvaranje pregovaračkih klastera. 

U zamenu za odmrzavanje finansijske pomoći, Mađarska zahteva obnavljanje naftovoda Družba.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
