"KUBA U OČAJNOJ SITUACIJI" Peskov: Moskva ne može ostati ravnodušna

KUBA se zbog blokade našla u očajnoj situaciji, a Moskva ne može ostati ravnodušna i nastaviće da isporučuje energente toj zemlji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Istovremeno, on je potvrdio da je ovo pitanje već razmatrano sa američkom stranom.

- Nastavićemo da radimo. Ponavljam, u očajnoj situaciji u kojoj se Kubanci sada nalaze, ovo nas, naravno, ne može ostaviti ravnodušnim, tako da ćemo nastaviti da radimo na ovom pitanju - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li će Rusija nastaviti da isporučuje energente Kubi.

Komentarišući vest da će Sjedinjene Američke Države dozvoliti ruskom naftnom tankeru da uđe na Kubu i izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da se ne protivi isporukama nafte na ostrvo, uključujući i iz Rusije, portparol ruskog predsednika je istakao da Moskva smatra svojom dužnošću da ne stoji po strani i da pruži neophodnu pomoć svojim kubanskim prijateljima.

Peskov je naglasio da je zadovoljan što je pošiljka ruskih naftnih derivata stigla na Kubu.

Prema njegovim rečima, pitanje isporuke ruskih naftnih derivata Kubi je već razmatrano tokom kontakata sa Sjedinjenim Državama.

- Što se tiče američke strane, mogu samo da potvrdim da je ova tema zaista ranije razmatrana tokom kontakata sa našim američkim kolegama - zaključio je Peskov.

Prethodno je Ministarstvo saobraćaja Rusije saopštilo da je ruski tanker „Anatolij Kolodkin“, koji je prevozio 100 hiljada tona sirove nafte kao humanitarnu pomoć, stigao na Kubu i čeka istovar u luci Matanzas.

Podsetimo, Kuba se nalazi pod višemesečnom američkom blokadom koja je dovela do ozbiljne nestašice goriva i stalnih nestanaka struje širom ostrva.

Situacija s gorivom u Havani pogoršala se nakon što je SAD 3. januara izvršila vojnu operaciju u Venecueli radi svrgavanja njenog predsednika Nikolasa Madura. Ta zemlja je bila jedan od glavnih izvoznika nafte za Kubu.

U SAD je 29. januara potpisan ukaz kojim Vašington može uvesti carine na robu iz zemalja koje isporučuju naftu na Kubu.

Ranije je takođe saopšteno da SAD nemaju primedbi na periodične isporuke nafte na Kubu iz humanitarnih razloga od strane Rusije i drugih zemalja.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO