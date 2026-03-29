POSNI PLAZMA-MAK-MALINA KOLAČ: Kombinacija koja osvaja na prvi zalogaj
Ako tražite brz, ukusan i posni desert koji izgleda kao iz poslastičarnice, ovaj kolač je pravi izbor. Sprema se za svega 20 minuta, a spoj maka, plazme, maline i bele čokolade daje savršen balans ukusa – bogat, kremast i osvežavajuć u isto vreme.
Osnova:
200 gr mlevenog maka
100 gr smeđeg šećera
1 vanilin šećer
5 kašika griza
600 ml posnog mleka
50 gr kokosovog ulja
350 gr posne mlevene plazme
Voćni sloj:
- džem od malina
Glazura:
- 200 gr posne bele čokolade
- 100 ml biljne slatke pavlake
Priprema:
U šerpu sipajte mak, šećer, vanilin šećer, griz i mleko. Kuvajte dok ne provri, zatim mešajte dok se smesa ne zgusne. U vruću smesu dodajte kokosovo ulje i mešajte dok se potpuno ne otopi. Dodajte mlevenu plazmu i sve dobro sjedinite. Smesu utisnite u kalup 20×30 i stavite u frižider da se stegne. Preko podloge premažite džem od malina.
Zagrejte biljnu slatku pavlaku, dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne otopi i dobijete glatku glazuru. Prelijte preko kolača i ostavite da se ohladi.
Uživajte!
Komentari (0)