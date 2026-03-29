Torte i kolači

POSNI PLAZMA-MAK-MALINA KOLAČ: Kombinacija koja osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

29. 03. 2026. u 09:00

Ako tražite brz, ukusan i posni desert koji izgleda kao iz poslastičarnice, ovaj kolač je pravi izbor. Sprema se za svega 20 minuta, a spoj maka, plazme, maline i bele čokolade daje savršen balans ukusa – bogat, kremast i osvežavajuć u isto vreme.

ПОСНИ ПЛАЗМА-МАК-МАЛИНА КОЛАЧ: Комбинација која осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Osnova: 

200 gr mlevenog maka
100 gr smeđeg šećera  
1 vanilin šećer
5 kašika griza
600 ml posnog mleka
50 gr  kokosovog ulja
350 gr posne mlevene plazme

Voćni sloj:

  • džem od malina  

Glazura:

  • 200 gr posne bele čokolade
  • 100 ml biljne slatke pavlake

Priprema:

U šerpu sipajte mak, šećer, vanilin šećer, griz i  mleko. Kuvajte dok ne provri, zatim mešajte dok se smesa ne zgusne. U vruću smesu dodajte kokosovo ulje i mešajte dok se potpuno ne otopi. Dodajte mlevenu plazmu i sve dobro sjedinite. Smesu utisnite u kalup  20×30 i stavite u frižider da se stegne. Preko podloge premažite džem od malina.
Zagrejte biljnu slatku pavlaku, dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne otopi i dobijete glatku glazuru. Prelijte preko kolača i ostavite da se ohladi.

Uživajte!

