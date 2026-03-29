POSNI PLAZMA-MAK-MALINA KOLAČ: Kombinacija koja osvaja na prvi zalogaj

Ako tražite brz, ukusan i posni desert koji izgleda kao iz poslastičarnice, ovaj kolač je pravi izbor. Sprema se za svega 20 minuta, a spoj maka, plazme, maline i bele čokolade daje savršen balans ukusa – bogat, kremast i osvežavajuć u isto vreme.

FOTO: Novosti

Osnova:

200 gr mlevenog maka

100 gr smeđeg šećera

1 vanilin šećer

5 kašika griza

600 ml posnog mleka

50 gr kokosovog ulja

350 gr posne mlevene plazme

Voćni sloj:

džem od malina

Glazura:

200 gr posne bele čokolade

100 ml biljne slatke pavlake

Priprema:

U šerpu sipajte mak, šećer, vanilin šećer, griz i mleko. Kuvajte dok ne provri, zatim mešajte dok se smesa ne zgusne. U vruću smesu dodajte kokosovo ulje i mešajte dok se potpuno ne otopi. Dodajte mlevenu plazmu i sve dobro sjedinite. Smesu utisnite u kalup 20×30 i stavite u frižider da se stegne. Preko podloge premažite džem od malina.

Zagrejte biljnu slatku pavlaku, dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne otopi i dobijete glatku glazuru. Prelijte preko kolača i ostavite da se ohladi.

Uživajte!