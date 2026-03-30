SPREMA SE TRANSFER "BOMBA"! Odjeknuće Evropom kao nikad pre!
Odlične partije nisu prošle nezapaženo od višestrukog osvajača Lige šampiona.
Posle povrede kapitena Rafinje, sva pažnja navijača Barselone je na Markusu Rašfordu.
Engleski reprezentativac dobiće priliku da dokaže i pokaže da je zaslužio da ostane u Barseloni.
Katalonci i Mančester junajted sklopil su sporazum, transfer bi iznosio 30 miliona evra, ali tu postoji problem koji bi mogao Markusa da “gurne” u Seriju A, ili u La Ligu 1.
Naime, Barselona mora da ostane u okviru finansijskog fer-pleja La Lige, ako se to ne desi, ili ako Rašford do kraja sezone ne ispuni očekivanja uprave, u redu za njegov potpis stoje Milan i PSŽ.
Roso-neri su spremni da izdvoje 30 miliona evra, baš kao i “sveci”.
Rašford je ove sezone na 39 mečeva postigao 10 golova i zabeležio 13 asistencija.
