SPREMA SE TRANSFER "BOMBA"! Odjeknuće Evropom kao nikad pre!

30. 03. 2026. u 15:24

Odlične partije nisu prošle nezapaženo od višestrukog osvajača Lige šampiona.

Posle povrede kapitena Rafinje, sva pažnja navijača Barselone je na Markusu Rašfordu.

Engleski reprezentativac dobiće priliku da dokaže i pokaže da je zaslužio da ostane u Barseloni.

Katalonci i Mančester junajted sklopil su sporazum, transfer bi iznosio 30 miliona evra, ali tu postoji problem koji bi mogao Markusa da “gurne” u Seriju A, ili u La Ligu 1.

Naime, Barselona mora da ostane u okviru finansijskog fer-pleja La Lige, ako se to ne desi, ili ako Rašford do kraja sezone ne ispuni očekivanja uprave, u redu za njegov potpis stoje Milan i PSŽ.

Roso-neri su spremni da izdvoje 30 miliona evra, baš kao i “sveci”.

Rašford je ove sezone na 39 mečeva postigao 10 golova i zabeležio 13 asistencija.

GORAN IVANIŠEVIĆ SAHRANIO NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)

