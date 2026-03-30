SUNOVRAT! Olga Danilović nastavila debelo da nazaduje na VTA listi
Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 16 pozicija i na danas objavljenoj VTA listi zauzima 110. mesto.
Danilović je 110. teniserka sveta sa 731 bodom.
Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 11.025 bodova, ispred drugoplasirane Elene Ribakine iz Kazahstana sa 8.108 bodova.
Amerikanka Koko Gof se popela na treće mesto, dok je Poljakinja Iga Švjontek pala na četvrtu poziciju.
Pored Gof i Švjontek, unutar prvih 10 pozicija na WTA listi mesta su zamenile i Ukrajinka Elina Svitolina i Italijanka Džasmin Paolini. Svitolina se popela na sedmo mesto, dok je Paolini pala na osmu poziciju.
Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je pokvarila plasman za dve pozicije i sad zauzima 146. mesto, Teodora Kostović je zadržala 159. poziciju, dok se Mia Ristić popela sa 270. na 266. mesto. Katarina Jokić je popravila plasman za dve pozicije i sad je 302. igračica sveta.
WTA lista:
1. Arina Sabalenka (Belorusija) 11.025
2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.108
3. Koko Gof (SAD) 7.278
4. Iga Švjontek (Poljska) 7.263
5. Džesika Pegula (SAD) 6.243
6. Amanda Anisimova (SAD) 6.180
7. Elina Svitolina (Ukrajina) 3.965
8. Džasmin Paolini (Italija) 3.907
9. Viktorija Mboko (Kanada) 3.531
10. Mira Andrejeva (Rusija) 3.121
110. Olga Danilović (Srbija) 731
Komentari (0)