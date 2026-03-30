GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)

30. 03. 2026. u 13:20

Najnovije vesti iz tenisa tiču Gorana Ivaniševića. Novak Đoković je bio jedna od tema kojom se bavio Hrvat, bivši Noletov trener.

Tokom jednog intervjua, Ivaniševića su pitali da sastavi "teniskog Frankeštajna", odnosno da segment po segment odabere najbolje teniske adute čuvenih igrača i tako sastavi "idealnog tenisera".

Interesantno, od svih aduta za koje je upitan, a ukupno je sedam njih bilo pomenuto, samo za jedan je rekao da je Novak dominantan u tome.

Evo kako su glasili njegovi odgovori:

Ko ima najbolji servis?

- Nik Kirjos.

Ko ima najbolji bekhend?

- Novak.

A forhend?

- Rafael Nadal?

Naj-volej?

- Rodžer Federer?

Ritern?

- Uh... Ne mogu dvojicu... Ajd, nećemo Novaka, da "vratimo" (priču) malo "unazad", Andre Agasi!

Brzina?

- Karlos Alkaraz.

Mentalitet?

- Janik Siner.

Evo i video snimka tih Ivaniševićevih odgovora, a vi nam u komentarima napišite kako bi po vama trebalo da bude "sastavljen" najbolji teniser svih vremena:

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

