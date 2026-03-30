ŠTA PRIČA OVAJ ČOVEK? Izjavi slavnog fudbalera smeje se ceo svet! (VIDEO)
Niko nije mogao da veruje kakvo je poređenje napravio.
Fudbalska reprezentacija Brazila je poražena u prvoj proveri, pred Mundijal na kome će igrati u grupi sa Haitijem, Marokom i Škotskom.
Novi selektor Karlo Anćeloti neslavno je debitovao na klupi "selesaa", ali je daleko veću pažnju izazvala izjava Žoaa Pedra posle utakmice.
Napadač Čelsija napravio je poređenje sa prethodnim slavnim generacijama Brazilaca i konstatovao da je sadašnja koju čine on, Vinisijus Žunior, Rafinja i Estevao ima isti kvalitet!
"U prošlosti, Brazil je imao Ronalda, Ronaldinja i Romarija... Ali ako malo bolje obratite pažnju, danas imate fudbalere istog kalibra. Trenutno smo tu Vinisijus, Rafinja, ja i Estevao. Pa i Andrej (Santos prim. aut.). Svi igramo za velike klubove.", rekao je Pedro i šokirao ceo svet.
Karijera napadača Čelsija ide uzlaznom putanjom, ima samo 25 godina, ali i 60 pogodaka na 217 seniorskih utakmica. Pre svega krasi ga ogromno samopouzdanje, ali očigledno i nedovoljno poznavanje fudbalske istorije u svojoj domovini.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Komentari (0)