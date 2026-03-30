ŠTA ZNAČI ULAZAK HUTA U IRANSKI RAT Analitičari: Sukob dobija na opasnoj dinamici

PRAVI značaj dugo očekivanog ulaska jemenskih Huta u iranski rat proteklog vikenda zavisi od toga da li grupa koju podržava Teheran namerava da pošalje rakete i dronove ka Izraelu ili će umesto toga iskoristiti blizinu uskog moreuza Bab el-Mandab kako bi zatvorila Crveno more za brodove, baš kao što je Iran zatvorio Ormuski moreuz.

Kombinovani efekat zatvaranja oba plovna puta za komercijalni saobraćaj iz zemalja koje ni Iranci ni Huti ne favorizuju bio bi razarajući, piše "Gardijan" i ocenjuje da Bonapartina opaska da "politika države leži u njenoj geografiji" nikada nije delovala prikladnije.

Huti, šiitska sekta koja upravlja velikim delovima Jemena, uključujući i prestonicu, od 2014. godine, je složen, otporan pokret sposoban da preokrene situaciju na terenu.

U avgustu 2025. godine, Izrael je ubio premijera Huta, šefa kabineta i grupu njihovih ministara u jednom napadu vođenom obaveštajnim podacima. Ali Izrael nikada nije uspeo da pronađe Abdula Malika el-Hutija, vođu pokreta.

Jemenski Huti se još uvek se nisu direktno borili u ime Irana iako je – prema izveštajima UN – mnogo njihovog oružja stiglo iz Teherana.

Primirje sa SAD, koje je nastalo posredovanjem Omana, na snazi je od maja 2025. godine i okončalo je napade na američke brodove kroz Bab el-Mandab koji su se dešavali od oktobra 2023. godine. Huti su naglasili da se primirje ni na koji način ne odnosi na Izrael.

Jedan od motiva za primirje bila je iranska želja da izgradi politički zamah pre nuklearnih pregovora između SAD i Irana u proleće 2025. Huti su produžili primirje na Izrael u oktobru 2025. godine kada je Izrael pristao na neku vrstu prekida vatre sa Hamasom u Gazi. Čak i nakon zajedničkog izraelsko-američkog napada na Iran u dvanaestodnevnom ratu prošle godine, Huti su se uglavnom uzdržavali.

Ali veliki prevoznici poput "Merska" su samo polako počeli da obnavljaju saobraćaj kroz Crveno more, izbegavajući skuplju, znatno dužu alternativnu rutu oko Rta Dobre nade.

Bab el-Mandab, između Jemena i Afričkog roga, oduvek je bio ranjiv na napade Huta dronovima, raketama i malim čamcima.

Farea el-Muslimi, specijalista za Bliski istok u londonskom istraživačkom centru "Četam haus", upozorio je da će svaki trajni poremećaj povećati troškove transporta, povećati cene nafte i dodatno opteretiti već krhku globalnu ekonomiju koja se oporavlja od situacije u Ormuskom moreuzu.

Moguće je, navodi "Gardijan" da su Huti suzdržani zato što očekuju novac od Saudijske Arabije.

Nime, na jugu Jemena, Saudijci su za sada porazili južni separatistički pokret koji je podržavao Južni prelazni savet.

Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su podržali Južni prelazni savet pod pritiskom Rijada, takođe su napustili Jemen, što znači da Saudijska Arabija sada isključivo drži budućnost Jemena – težak zadatak koji zahteva od Rijada da postigne dogovore ne samo sa bivšim pristalicama Južnog prelaznog saveta već i sa Hutima.

Južni prelazni savet je formalno raspušten, ali i dalje postoji i čeka da Rijad i vlada na jugu, koju priznaju UN, propadnu. Rijad ne može sebi priuštiti da se bori na previše frontova, pa će, ako je potrebno, pokušati da pronađe metode za skriveno postizanje dogovora sa Hutima i minimiziranje pretnje od napada u Crvenom moru.

Saudijska Arabija uliva novac u novu vladu na jugu, a Huti na severu možda žele deo finansijske akcije u zamenu za to što ne nastavljaju borbe protiv juga ili ne ometaju Crveno more, navodi britanski list.

Međutim, na kraju, moć Huta dolazi od presretanja brodova, a ne od slanja raketa ka Izraelu. U tom procesu, Jemen bi mogao biti još dalje od mira nakon više od decenije građanskog rata.

Specijalni izaslanik UN za Jemen, Hans Grundberg, rekao je: "Ova eskalacija preti da uvuče Jemen u regionalni rat, što će otežati rešavanje sukoba u Jemenu, produbiti njegove ekonomske posledice i produžiti patnju civila".

To nije njegovo prvo upozorenje protiv eskalacije, i malo je verovatno da će biti poslednje.

(rt.rs)

