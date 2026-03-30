RAT na Bliskom istoku ušao je u 31. dan.

Rubio: Iran nikada ne sme nabaviti nuklearno oružje

Iranski režim nikada ne sme da nabavi nuklearno oružje i mora prestati da sponzoriše terorizam i proizvodi oružje koje preti njegovim susedima. On je dodao i da rakete kratkog dometa koje su Iranci lansirali imaju samo jednu svrhu: da napadnu Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Bahrein.

Iranski režim želi da poseduje nuklearno oružje kako bi pretio i ucenjivao svet, ali mi nikada nećemo dozvoliti da se to dogodi. Opasnost koju predstavlja je prevelika.

Iran sada mora da preduzme konkretne korake ka napuštanju svog nuklearnog programa i svake ambicije da poseduje nuklearno oružje. Iran mora da prestane sa proizvodnjom svih dronova i raketa.

Izvoz nafte iz Kirkuka u Tursku nastavljen

Izvoz nafte sa polja u Kirkuku nastavljen je preko iračko-turskog cevovoda do Džejhana i kopnenim putevima, rekao je šef iračke državne naftne kompanije SOMO.

SOMO je dodao da proučava ponude lokalnih i globalnih brodarskih kompanija za transport nafte preko južnih graničnih prelaza.

Huti drže keca u rukavu

Pravi značaj dugo očekivanog ulaska jemenskih Huta u iranski rat proteklog vikenda zavisi od toga da li grupa koju podržava Teheran namerava da pošalje rakete i dronove ka Izraelu ili će umesto toga iskoristiti blizinu uskog moreuza Bab el-Mandab kako bi zatvorila Crveno more za brodove, baš kao što je Iran zatvorio Ormuski moreuz.

Ormuz će biti prohodan!

Sjedinjene Države neće dozvoliti Iranu da naplaćuje putarine brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, a predsednik Donald Tramp ima niz opcija da to spreči, rekao je državni sekretar Marko Rubio.

Emirati presreli 27 dronova i 11 balističkih raketa

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su njihovi sistemi protivvazdušne odbrane danas presreli 27 dronova i 11 balističkih raketa koje su lansirane sa teritorije Irana.

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع الصواريخ الباليستية والجوالة والمسيرات الإيرانية.



UAE Air Defences engaged Iranian

Ballistic and Cruise Missiles and UAVs Attacks — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 30, 2026

Izraelska vojska: Pogođen univerzitet u Teheranu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su izvršile vazdušne udare na objekte vezane za Univerzitet Imam Hossein u Teheranu koji su, kako tvrde, povezani sa Korpusom gardija islamske revolucije (IRGC) i korišćeni za istraživanje i razvoj oružja i vojne opreme.

Tramp preti da će uništiti iranska energetska postrojenja i ostrvo Harg

Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp upozorio je da će ciljati iransku civilnu energetsku infrastrukturu, uključujući elektrane, naftove bušotine i ostrvo Harg, ako Teheran ne otvori moreuz Ormuz.

Izraelski vazdušni napad na stambenu zgradu

Prema bezbednosnom izvoru za AFP, u napadu je pogođena "kancelarija koju koristi Hezbolah, pri čemu su tri člana poginula, a troje drugih teško ranjeno“.

Izraelska vojska je saopštila da je „počela da gađa terorističku infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu“.

Fotograf AFP-a javlja da se ciljani stan nalazi u naselju gužve sa prodavnicama i komercijalnim objektima, od kojih je nekoliko oštećeno, i da su naoružani članovi Hezbolaha postavili bezbednosni kordon nakon napada.

Iran optužuje Izrael za napad na postrojenje za desalinizaciju u Kuvajtu

Iranska vojska optužila je Izrael da je napao postrojenje za desalinizaciju u Kuvajtu.

U saopštenju koje prenosi polu-zvanična agencija Tasnim, navedeno je da je "brutalni napad sionstičkog režima na kuvajtsko postrojenje za desalinizaciju, pod izgovorom optužbe Islamske Republike Iran, koji se dogodio u proteklih nekoliko sati, znak pokvarenosti i niskosti sionstičkih okupatora".

- Saopštavamo da će američke baze i vojno osoblje, njihovi interesi u regionu, kao i vojna, bezbednosna i ekonomska infrastruktura i objekti sionstičkog režima i dalje ostati naši snažni ciljevi - dodaje se u saopštenju.

Novi snimak požara u rafineriji

— Lord Bebo (@MyLordBebo) March 30, 2026

Egipatski predsednik poziva Trampa da zaustavi rat u Zalivu

Predsednik Egipta Abdel Fatah el-Sisi pozvao je predsednika SAD Donalda Trampa da iskoristi uticaj Vašingtona da zaustavi rat koji se vodi protiv Irana u regionu Persijskog zaliva, ističući da

- Niko drugi ne može zaustaviti rat u našem regionu osim vas - rekao je.

Sisi je ovu poruku uputio tokom energetske konferencije u Kairu, upozorivši i na mogući rast cena nafte iznad 200 dolara po barelu zbog poremećaja na tržištu.

Iran: Ambasador ostaje u Bejrutu uprkos odluci libanske vlade

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će njegov ambasador nastaviti da radi u Bejrutu, odbijajući da napusti Liban, uprkos odluci libanskih vlasti da mu zabrane dalje diplomatsko predstavljanje i narede mu da ode iz zemlje do 29. marta.

Iranski ambasador ostaje u Bejrutu i radi u skladu sa voljom predsednika libanskog parlamenta i pojedinih političkih grupa, preneo je iranski diplomatski izvor za agenciju AFP.

Bahrein presreo više dronova i raketa

Bahrein saopštava da je u poslednjih 24 sata presreo osam raketa i sedam dronova.

Hezbolah tvrdi da je gađao mornaričku bazu u Haifi

Hezbolah saopštava da su njegove snage gađale mornaričku bazu u severnom izraelskom gradu Haifi "baražom naprednih raketa“, prenose mediji.

Iran negira direktne razgovore sa SAD

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je da Teheran "do sada nije imao nikakve direktne pregovore sa SAD".

- Ono o čemu je bilo reči su poruke koje smo dobili preko posrednika, u kojima se navodi da SAD žele da pregovaraju. Pitam se koliko ljudi u Americi ozbiljno shvata tvrdnje američke diplomatije. Naš zadatak je jasan, za razliku od druge strane koja stalno menja svoj stav. Iran je od početka jasno izneo svoj stav i vrlo dobro znamo koji je okvir koji razmatramo. Ono što nam je preneto sadrži preterane i nerazumne zahteve. Sastanci koje Pakistan ima predstavljaju okvir koji su oni sami uspostavili, a mi u njima nismo učestvovali. Dobro je da su zemlje regiona zabrinute za okončanje rata, ali treba da paze koju stranu smatraju odgovornom za njegov početak - rekao je Bagei, prenosi Tasnim.

Izraelski napad ranio pet libanskih vojnika na kontrolnom punktu

Libanski vojni zvaničnik rekao je za Al Džaziru da je pet libanskih vojnika ranjeno u izraelskom napadu na kontrolni punkt u mestu al-Amirija.

Zvaničnik je naveo da je jedan od ranjenih u kritičnom stanju.

Ministarstvo: Nema rizika od opasnog curenja u rafineriji u Haifi

Ministarstvo zaštite životne sredine Izraela isključilo je bilo kakav rizik od curenja opasnih materija nakon napada na kompleks naftne rafinerije Bazan u severnom gradu Haifi.

Snimak požara u rafineriji u Haifi

הירי מאיראן ולבנון: שריפה פרצה בבתי הזיקוק בחיפה בעקבות נפילה

צילום: תומר נגלי pic.twitter.com/HHWYCUNPDm — כאן חדשות (@kann_news) March 30, 2026

Pezeškijan: Američki narod ljut zbog inicijative "Izrael na prvom mestu"

Predsednik Irana Masud Pezeškijan komentarisao je danas građanske proteste "Bez kraljeva" koji su se proteklog vikenda održali u Sjedinjenim Američkim Državama i ocenio da oni pokazuju da su građani ljuti zbog politike "Izrael na prvom mestu".

Izrael likvidirao još jednog visokog iranskog vojnog zvaničnika

Korpus Iranske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio je danas da je komandant mornarice IRGC-a Alireza Tangsiri ubijen u izraelskom vazdušnom napadu prošlog četvrtka.

Požar u rafineriji u Haifi

Na televiziji Kanal 12 je prikazan snimak plamena u naftnoj rafineriji u Haifi nakon raketnog napada Irana i Hezbolaha, prenosi Tajms of Izrael.

Nije jasno da li je rafinerija direktno pogođena raketom ili je oštećena šrapnelima nakon presretanja.

Spasilačke ekipe u akciji na severu Izraela

Medicinske i spasilačke ekipe reaguju na izveštaje o udarima na severu Izraela nakon najnovijeg balističkog raketnog napada Irana i istovremenog raketnog napada Hezbolaha iz Libana.

Za sada nema izveštaja o povređenima.

Sirene u Netaniji

Sirene se oglašavaju u primorskom gradu Netaniji i obližnjim mestima tokom raketnog napada Hezbolaha iz Libana.

Napad je usledio ubrzo nakon što je Hezbolah ispalio baraž raketa na Galileju i područje zaliva Haife, a Iran je ispalio raketu ka severu Izraela.

Za sada nema izveštaja o povređenima u napadima.

Sirijska vojska izvestila o napadima dronovima baze blizu iračke granice

Sirijska vojska je saopštila da je u zoru danas otkrila veliki napad dronovima usmeren na nekoliko njenih baza u blizini iračke granice, prenela je novinska agencija SANA.

Vojska je navela da je oborila većinu dronova, bez iznošenja detalja o posledicama onih koji nisu presretnuti.

Rakete pogodile iračku vazduhoplovnu bazu Mohamad Alaa kod aerodroma u Bagdadu

Iračka vazduhoplovna baza Mohamad Alaa, koja se nalazi pored Međunarodnog aerodroma u Bagdadu, pogođena je raketama ranije danas, pri čemu je uništen jedan avion, ali nije bilo žrtava, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Ministarstvo je dodalo da nadležni procenjuju štetu i utvrđuju izvor napada.

Izraelski napadi na jug Libana usmrtili više osoba, druge ranili

Libanska Nacionalna novinska agencija prenosi da su izraelski avioni gađali mesto Barašit u okrugu Bint Džbeil, pri čemu je jedna osoba poginula, a druga ranjena.

Agencija je navela da su izraelski avioni izveli još dva napada na Hanaviju, čime je ukupan broj udara tamo porastao na četiri.

Ovi napadi su doveli do više žrtava.

Tramp: Iran je dozvolio prolazak 20 tankera sa naftom kroz Ormuski moreuz

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Iran pustiti 20 tankera sa naftom kroz Ormuski moreuz od danas i da će to da se nastavi tokom narednih nekoliko dana.

On je za Fajnenšel tajms rekao da je Iran dozvolio prolazak 10 tankera sa naftom pod zastavom Pakistana da prođu kroz Ormuski moreuz kao "poklon" Beloj kući, kao i da je taj broj sada udvostručen na 20.

"Dali su nam 10. Sada daju 20, a tih 20 je već počelo i idu pravo kriz centar moreuza", rekao je Tramp.

On je pojasnio da je te dodatne tankere odobrio predsednik iranskog Parlamenta i jedan od najviših ratnih lidera te zemlje Mohamed Bager Kalibaf.

Unicef: U Libanu zbog rata raseljeno 20 odsto građana,dnevno se reseli oko 19.000 dece

U Libanu je zbog rata raseljeno 20 odsto stanovništva za samo tri sedmice, a u proseku je 19.000 dece primorano da napusti svoje domove svakog dana, izjavio je predstavnik Unicefa u Libanu Markoluiđi Korsi.

On je rekao za Si-En-En da je jedan od problema sa kojima se suočava Unicef u Libanu nemogućnost da dopre do dece, posebno na jugu zemlje, nakon bombardovanja i uništavanja nekoliko mostova u izraelskim vazdušnim napadima.

"Još jedan izazov je pokušaj pružanja podrške deci koja sada žive u privremenim skloništima, od kojih su mnoga više puta raseljena i više puta traumatizovana", naveo je Korsi.

Organizacije u Libanu kao što je Unicef sada pružaju osnovne usluge kao što su vakcinacija dece, medicinska nega i centri za učenje, dok škole ostaju zatvorene. U pojedinim delovima Libana, zbog bombardovanja je onemogućen pristup čistoj vodi jer su rezervoari i crpne stanice uništeni, prema podacima Unicefa. Unicef ističe da su u Libanu takođe oštećeni mostovi i sanitarni sistemi.

Iran upozorio SAD: Ako izvedete kopnenu invaziju, zapalićemo vas

Iranski predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf uputio je direktno upozorenje Vašingtonu, ističući da će iranske snage "zapaliti" američke trupe u slučaju kopnene invazije.

"Iranske snage su spremne i čekaju dolazak američkih trupa na kopno da bi ih zapalile i kaznile njihove regionalne saveznike", poručio je Galibaf.

Ovo upozorenje uputio je u trenutku dok se hiljade američkih vojnika, uključujući mornare na brodu "USS Tripoli", raspoređuju u regionu.

IRAN THREATENS US AS FORCES MOVE INTO POSITION



Iran’s parliament speaker is issuing a direct warning to Washington:

“If US forces launch a ground invasion, we will set them on fire.”



The threat comes as thousands of US troops, including Marines aboard the USS Tripoli, deploy… pic.twitter.com/y8mXUnFqhT — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 30, 2026

Novi izraelski udari na Bejrut

Južna predgrađa libanske prestonice ponovo su ovog jutra na meti izraelskih vazduhoplovnih snaga, prenose lokalni mediji.

Tel Aviv: Više od 230 osoba povređeno u poslednja 24 sata

Izraelsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su 232 osobe, koje su povređene u sukobu sa Iranom, prebačene u bolnice za poslednja 24 sata, čime je broj hospitalizovanih usled ratnih sukoba premašio 6.000.

U saopštenju se navodi da je od početka rata sa Iranom, odnosno od 28. februara, 6.008 osoba primljeno u bolnice u Izraelu, od kojih je 121 trenutno hospitalizovana.

Ističe se da su među hospitalizovanima zbog povreda vojnici i civili.

Tramp slavi napade na Iran: Eliminisali smo dugo tražene mete!

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži "Truth Social" da su američke snage izvele uspešne napade na više ciljeva u Iranu.

IDF: Tri izraelska vojnika teško povređena u napadima Hezbolaha na jugu Libana

Tri izraelska vojnika su teško ranjena, a nekoliko drugih je lakše povređeno u napadima libanske militantne grupe Hezbolah i drugim incidentima na jugu Libana, saopštila je izraelska vojska.

U saopštenju se navodi da su se napadi dogodili u nedelju i da su povređeni vojnici prebačeni u bolnice.

Ističe se da su u jednom incidentu dva vojnika teško povređena protivtenkovskom navođenom raketom, a da je u napadu drona Hezbolaha jedan vojnik teže povređen, a dva lakše.

"Još jedan vojnik je lakše povređen u operativnoj nesreći na jugu Libana", dodaje vojska.

Izrael izvodi vazdušne udare na vojnu infrastrukturu u Teheranu

Izraelska vojska saopštila je da izvodi vazdušne udare na "vojnu infrastrukturu" širom Teherana.

Prema saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga, napadi su usmereni na ključne vojne objekte u iranskoj prestonici.

Iran razmatra povlačenje iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja

Iranski parlament ozbiljno razmatra povlačenje iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, izjavio je Alaedin Borudžerdi, član parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku.

"Sa obzirom na trenutne okolnosti, članstvo Irana u Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja više nema smisla, a preovlađujuće mišljenje među poslanicimaje upravo ovako: nakon ovih događaja, nema razloga za prihvatanje takvih ograničenja. Ne težimo razvoju atomske bombe, ali ne možemo istovremeno igrati po pravilima igre i biti bombardovani, i na kraju je došlo vreme da se povučemo iz Sporazuma", rekao je Borudžerdi, a prenosi Si-En-En.

Saudijska Arabija presrela i uništila pet dronova

Saudijska Arabija saopštila je da je u proteklih nekoliko sati presrela i uništila pet dronova.

Povređenih nema, a materijalna šteta nije zabeležena.

🔴Israeli air strike kills at least three people in Gaza — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 30, 2026

Sirene za vazdušnu opasnost u Izraelu

Širom Izraela oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost nakon što je dron pogodio kamion, a vozač je lakše povređen, prenose izraelski mediji.

Red alerts as of 09:00 today, March 30, 2026:



🔸 Red alerts: 240 (194 rocket alerts, 0 UAV alerts) in 10 regions.

🔸 Unique areas with sirens: 170



⭕️ Eilat — Eilat (×2), Shchoret Industrial Zone, Eilot

⭕️ Confrontation Line — Margaliot, Ya'ara, Shtula, Dishon, Kiryat Shmona,… pic.twitter.com/T9HG3ygsf9 — ILRedAlert (@ILRedAlert) March 30, 2026

Volstrit džornal: Tramp razmatra operaciju izvlačenja uranijuma iz Irana

Američki predsednik Donald Tramp razmatra vojnu operaciju koja bi imala cilj da iz Irana izvuče oko 1.000 funti (453,5 kilograma) uranijuma, saopštili su američki bezbednosni zvaničnici.

U takvoj operaciji bi američke snage verovatno bile poslate u Iran "na nekoliko dana ili duže", rekli su neimenovani bezbednosni zvaničnici za Volstrit džornal.

Prema rečima zvaničnika, Tramp još nije doneo odluku, ali "ostaje generalno otvoren za tu ideju", jer bi to pomoglo u ostvarivanju njegovog glavnog cilja - sprečavanja Irana da ikada izradi nuklearno oružje.

U međuvremenu, Njujork tajms je preneo da bi američke trupe koje su raspoređene u regionu Bliskog istoka "mogle biti korišćene u misiji koja bi bila usmerena na visoko obogaćeni uranijum Irana u nuklearnom postrojenju Isfahan", ali da bi mogle biti korišćene i za zauzimanje ostrva Harg ili zaštitu Ormuskog moreuza.

Taj list je ranije objavio da Tramp "očigledno razmatra" operaciju zaplene i uništavanja nuklearnog materijala koji gotovo da je dovoljno jak za bombu, a za koji se veruje da je uglavnom skladišten duboko ispod planine u Isfahanu.

Doseljenici zapalili više vozila na jugu Zapadne obale, nema povređenih

Prema navodima palestinskih medija, u selu Daharija kod Hebrona, na jugu Zapadne obale, doseljenici su zapalili više vozila.

U incidentu nije bilo povređenih, a niko nije uhapšen.

فيديو| جانب آخر من اندلاع النيران في مركبات المواطنين جراء هجوم المسـ.tـوطنين على بلدة الظاهرية جنوب الخليل. pic.twitter.com/nuolb9ihc1 — فلسطين بوست (@PalpostN) March 30, 2026

Snimak napada na Teheran se širi

Izgleda da je projektil pogodio prometnu ulicu Sohrevardi u centru Teherana tokom vazdušnog napada, ostavivši veliki krater na putu i ​​oštetivši obližnje zgrade i prodavnice. Verifikovani snimak koji kruži društvenim mrežama podelio je novinar Bi-Bi-Sija Šajan Sardarizadeh.

A missile from an air strike appears to have exploded in the middle of the busy Sohrevardi Street in central Tehran, leaving a big crater on the road and damaging buildings and shops nearby.



Video: @Vahid



Location: 35.7392722,51.4440658@GeoConfirmed pic.twitter.com/kFnYsUxRNz — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 30, 2026

IAEA: Iransko postrojenje za proizvodnju teške vode više nije u funkciji

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da iransko postrojenje za proizvodnju teške vode u Kondabu, nakon izraelskih napada, više nije u funkciji.

Nuklearna agencija Ujedinjenih nacija je saopštila da je potvrdila "tešku štetu" na tom postrojenju, koristeći "nezavisnu analizu satelitskih snimaka i saznanja o postrojenju", prenosi Skaj njuz.

IAEA je u objavi na platformi Iks navela da postrojenje ne sadrži deklarisani nuklearni materijal.

Za razliku od obične vode, čija je hemijska formula H2O, teška voda ima formulu D2O i može da se koristi kao moderator u nuklearnim reaktorima.

Teheran je ranije saopštio da je postrojenje za proizvodnju teške vode u Kondabu bilo meta napada u petak.

Zolfakari: Iran će gađati kuće američkih i izraelskih zvaničnika u regionu

Portparol iranske jedinice koja koordinira oružane snage Ebrahim Zolfakari izjavio je da će ta zemlja gađati kuće američkih i izraelskih "komandanata i političkih zvaničnika u regionu".

Zolfakari, koji je portparol Centralnog štaba Hatam al Anbija, rekao je da je to "mera odmazde" zato što, prema njegovim rečima, SAD i Izrael "gađaju stambene kuće iranskih civila u raznim gradovima".

Više desetina iranskih vojnih komandanata i zvaničnika ubijeno je tokom američko-izraelskih vazdušnih udara, uključujući nekadašnjeg iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo prvog dana rata, 28. februara.

Šefovi diplomatija Turske, Saudijske Arabije i Egipta napuštaju Pakistan nakon razgovora o okončanju rata

Ministri spoljnih poslova Turske, Saudijske Arabije i Egipta napustili su Islamabad nakon razgovora usmerenih na okončanje rata u regionu.

Turski ministar Hakan Fidan viđen je kako stiže u vazduhoplovnu bazu Nur Kan, nakon što je prisustvovao sastanku koji je organizovao Pakistan kako bi se razmotrio napredak u dovođenju SAD i Irana za pregovarački sto.

I saudijski ministar je takođe viđen u vazduhoplovnoj bazi, prenosi Skaj njuz.

Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova je podelilo snimak egipatskog ministra kako stiže na međunarodni aerodrom Islamabad.

Pakistanski ministar spoljnih poslova Išak Dar rekao je ranije da će Islamabad uskoro biti domaćin razgovora između SAD i Irana. Nije precizirao da li će razgovori biti direktni ili indirektni, a nije bilo ni neposrednog odgovora Vašingtona i Teherana.

Džakarta osudila smrt indonežanskog mirovnjaka u misiji UN u Libanu

Indonezija je osudila smrt indonežanskog mirovnjaka u misiji UN u Libanu, nakon što je projektil eksplodirao na jednom od njihovih položaja i poziva na temeljnu istragu.

"Vlada Republike Indonezije izražava najdublje saučešće povodom smrti jednog indonežanskog mirovnjaka i povreda još trojice koji služe u Privremenim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL)", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo spoljnih poslova Indonezije saopštilo je da je šteta nanesena mirovnim snagama UN neprihvatljiva i ponovilo je osudu izraelskih napada na jugu Libana, pozivajući sve strane da poštuju suverenitet Libana.

Napad na postrojenje za električnu energiju i desalinizaciju vode u Kuvajtu, poginuo radnik

U iranskom napadu na postrojenje za desalinizaciju vode i električne energije u Kuvajtu poginuo je jedan indijski radnik i oštećena je zgrada na tom mestu.

"Servisna zgrada u postrojenju za električnu energiju i desalinizaciju vode napadnuta je kao deo iranske agresije na Kuvajt, što je rezultiralo smrću indijskog radnika i značajnom materijalnom štetom na zgradi", saopštilo je u kuvajtsko Ministarstvo električne energije.

Tehnički i timovi za hitne intervencije odmah su poslati na lice mesta kako bi se izborili sa posledicama napada, dodaje se.

Tramp: Želim da preuzmem iransku naftu, ubijanje njihovih lidera je promena režima

Američki predsednik Donald Tramp kaže da napadi na najviše iransko rukovodstvo zapravo predstavljaju promenu režima, ponavljajući tvrdnju koju je prvi put izneo kada je najavio pregovore o okončanju rata sa Iranom.

"Jedan režim je bio desetkovan, uništen, svi su mrtvi. Sledeći režim je uglavnom mrtav, a treći režim – imamo posla sa drugačijim ljudima od onih sa kojima se bilo ko ranije susreo... Iskreno, bili su veoma razumni", rekao je Tramp novinarima u avionu.

Što se tiče Modžtabe Hamneija, sina Alija Hamneija, koga su iranski sveštenici izabrali da zameni oca na mestu vrhovnog vođe, Tramp ponavlja da je bio u izolaciji.

"Možda je živ, ali je očigledno veoma teško ranjen", dodao je Tramp.

Poručio je da je "prilično siguran" u dogovor sa Iranom, ali da postoji mogućnost da se to neće dogoditi. Ipak, tvrdio je da su SAD postigle "promenu režima" u Iranu.

U intervjuu za Fajnenšel tajms, Tramp je rekao da želi da preuzme iransku naftu i da bi SAD mogle da zauzmu iranski izvozni centar na ostrvu Harg.

Novi skok cene nafte

Cena sirove nafte tipa brent prešla je 116 dolara po barelu, dok su berze u Aziji pale jer investitori očekuju produženi sukob na Bliskom istoku koji bi mogao doneti skok inflacije i rizik od recesije većem delu sveta.

Brent nafta je koštala nešto više od 70 dolara po barelu kada je rat počeo prošlog meseca, a cene su od tada porasle za preko 50 odsto, prenosi Gardijan.

Zatvaranje vitalnog Ormuskog moreuza dovelo je do skoka cena nafte, gasa, đubriva, plastike i aluminijuma.

Vašington post piše da se Pentagon sprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu iako je potpredsednik SAD Džej Di Vens u subotu izjavio da će Amerika uskoro izaći iz rata.

Svako od opcija koja se razmatra bila bi manja od invazije punih razmera, i umesto toga bi mogla da uključi napade mešovitih snaga za specijalne operacije i konvencionalnih pešadijskih trupa, saopštili su neimenovani američki zvaničnici za ugledni list iz prestonice SAD.

Kako se dodaje, za realizaciju ciljeva koji se razmatraju verovatno bi bile potrebne "nedelje, a ne meseci", dok je drugi izvor procenio potencijalni vremenski okvir za neki vid kopnene operacije na "nekoliko meseci".

Sa druge strane, iz Teherana odgovaraju da iranska vojska "odbrojava trenutke do uništenja američkih snaga" ukoliko dođe do bilo kakvog kopnenog napada ili pokušaja okupacije na teritoriji Irana.

Potpukovnik Ebrahim Zolfagari istakao je da iranske snage već dugo čekaju takav potez kako bi pokazale da agresija i okupacija neće imati drugačiji rezultat osim "sramnog zarobljeništva i nestanka agresora".

Šef diplomatije Pakistana Išak Dar rekao je da će razgovori između Irana i SAD biti održani u toj zemlji “narednih dana“.

Prethodno je u Islamabadu održan sastanak gde su, kako je naveo Dar, delegacije Pakistana, Saudijske Arabije, Turske i Egipta razgovarale o “mogućim načinima za brzo i trajno okončanje rata“ na Bliskom istoku.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su meta njihovih napada napada bile dve fabrike aluminijuma, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u Bahreinu.

Hemijsko postrojenje na jugu Izraela pogođeno je iranskom raketom ili njenim ostacima, naveli su iz fabrike "Adama", koja je deo kineske "Singenta grupe".

Katarska televizija El Arabi objavila je da je raketa pogodila njenu zgradu u glavnom gradu Irana, Teheranu.

"Izraelska raketa je ciljala zgradu televizije El Arabi u Teheranu. Pričinjena je velika šteta i obustavljen je prenos uživo", navela je stanica u objavi na platformi Iks.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je PVO presrela 16 balističkih raketa i 42 bespilotne letelice lansirane iz Irana.

Vojska Kuvajta navela je da je deset vojnika povređeno je u iranskom raketnom napadu na vojnu bazu u toj zemlji Persijskog zaliva ne navodeći tačnu lokaciju.

Došlo je do velike eksplozije u Libanu, u blizini baze u kojoj se nalaze 114 pripadnika Vojske Srbije, u okviru misije Ujedinjenih nacija (UNIFIL).

Kako je RTS-u potvrđeno, naši vojnici nisu bili u opasnosti.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Irana, u napadima Izraela i SAD u toj zemlji do sada poginulo 2.076 ljudi, uključujući 216 dece.

U Libanu je od 2. marta ubijeno najmanje 1.238 osoba a među poginulima je najmanje 124 dece, navode tamošnje vlasti.

