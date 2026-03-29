SOČAN KOLAČ SA MAKOM I JABUKAMA: Starinski kolač koji uvek uspeva

Kada ga jednom probate, ovaj kolač će postati vaš omiljeni desert. Savršena kombinacija sočnih jabuka i aromatičnog maka daje mu poseban ukus, a priprema je toliko jednostavna da je dovoljno samo da sjednite sve sastojke. Idealan je za svaki dan, ali i za posluženje gostima.

FOTO: Novosti

Sastojci:

4 jaja

4 jabuke

100 gr šećera

100 gr brašna

100 gr mlevenog maka

100 ml jogurta

100 ml ulja

1 vanilin šećer

1 kašičica praška za pecivo

1 kašičica cimeta

Glazura:

120 gr čokolade za kuvanje

3 kašike ulja

Priprema:

Rernu zagrejte na 200°C. Kalup (30×20 cm) podmažite i pobrašnite ili obložite papirom za pečenje. Jabuke izrendajte, dodajte vanilin šećer i cimet, pa promešajte. Jaja umutite sa prstohvatom soli. Postepeno dodajte šećer i mutite još par minuta. Dodajte ulje i jogurt, pa kratko umutite.

Posebno pomešajte brašno, prašak za pecivo i mak, pa dodajte u smesu sa jajima. Umešajte rendane jabuke i lagano sjedinite. Sipajte u kalup i pecite oko 30 minutana 180 stepeni. Kada se kolač prohladi, prelijte ga glazurom od otopljene čokolade i ulja.

Prijatno!