Bakini recepti

SOČAN KOLAČ SA MAKOM I JABUKAMA: Starinski kolač koji uvek uspeva

Milena Tomasevic

29. 03. 2026. u 11:00

Kada ga jednom probate, ovaj kolač će postati vaš omiljeni desert. Savršena kombinacija sočnih jabuka i aromatičnog maka daje mu poseban ukus, a priprema je toliko jednostavna da je dovoljno samo da sjednite sve sastojke. Idealan je za svaki dan, ali i za posluženje gostima.

СОЧАН КОЛАЧ СА МАКОМ И ЈАБУКАМА: Старински колач који увек успева

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 4 jaja
  • 4 jabuke
  • 100 gr  šećera
  • 100 gr brašna  
  • 100 gr mlevenog maka
  • 100 ml jogurta 
  • 100 ml ulja
  • 1 vanilin šećer
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1 kašičica cimeta

Glazura:

  • 120 gr čokolade za kuvanje
  • 3 kašike ulja

Priprema:

Rernu zagrejte na 200°C. Kalup (30×20 cm) podmažite i pobrašnite ili obložite papirom za pečenje. Jabuke izrendajte, dodajte vanilin šećer i cimet, pa promešajte. Jaja umutite sa prstohvatom soli.  Postepeno dodajte šećer i mutite još par minuta. Dodajte ulje i jogurt, pa kratko umutite.
Posebno pomešajte brašno, prašak za pecivo i mak, pa dodajte u smesu sa jajima. Umešajte rendane jabuke i lagano sjedinite.  Sipajte u kalup i pecite oko 30 minutana 180 stepeni.  Kada se kolač prohladi, prelijte ga glazurom od otopljene čokolade i ulja.

Prijatno!

