BURA U FK PARTIZAN! Uprava reagovala nakon što ju je Predrag Mijatović optužio za "izdaju"!

U fudbalskom klubu Partizan izbio je nezapamćen unutrašnji sukob, a posle oglašavanja potpredsednika crno-belih, Predraga Mijatovića, stigao mu je i odgovor ostatka uprave.

FOTO: FK Partizan

Hroniloški, desile su se danas sledeće stvari:

Najpre se Mijatović oglasio oštrim saopštenjem u kojem je optužio predsednika kluba Rasima Ljajića za prodaju vunderkinda Andreja Kostića slavnom Milanu bez ikakve konsultacije sa sportskim sektorom.

Mijatović tom prilikom nije krio ogorčenje činjenicom da je najtalentovaniji igrač crno-belih prodat za, kako kaže, „smešnih“ 4.000.000 evra, samo da bi se sutra popunila rupa za UEFA monitoring.

- Dužan sam da se obratim navijačima i jasno kažem: od ove odluke se u potpunosti ograđujem! Ponudu Milana nikada nisam ni video, a da jesam, jasno bih poručio da je ona potcenjivačka. Ovo je grubo kršenje Statuta kluba jer sam ja zadužen za sportski segment i transfere,“ zagrmeo je Mijatović u svom obraćanju.

Potpredsednik Partizana je istakao da je u proteklim mesecima lično vodio razgovore sa velikanima iz „liga petice“ i da su svi igrači imali višemilionske klauzule, koje je Ljajićev potez sada potpuno obezvredio.

- Do sada sam uspešno pomogao u prevazilaženju šest monitoringa bez prodaje dece u bescenje. Da li je ovo novi način poslovanja? Da li su sledeći na spisku Dragojević, Ugrešić, Simić i ostali, koje ćemo prodati za sitniš samo da bismo zakrpili rupe?“ pita se Mijatović, optužujući ostatak Upravnog odbora za nesposobnost i kratkovidost.

Mijatović smatra da je klubu naneta nemerljiva reputaciona i finansijska šteta, te da je ovakav potez bio samo „puko spasavanje pozicija i funkcija“ pojedinaca u upravi.

- Pozivam rukovodstvo da, usled očigledne nesposobnosti da obezbede sredstva na zdrav način, odmah i bez odlaganja raspišu vanrednu Skupštinu kluba. Moramo jasno definisati put kojim Partizan ide, jer je ovaj presedan opasan po budućnost institucije - zaključio je legendarni Mijatović.

A onda...

Odgovor FK Partizan!

Saopštenje kluba iz Humske prenosimo u celosti:

"Povodom saopštenja koje je izdao potpredsednik za sportska pitanja, gospodin Predrag Mijatović, obaveštavamo javnost da će klub u sredu dati potpune i detaljne odgovore na sve navode iznete u istom. Tom prilikom biće dodatno pojašnjena njegova dosadašnja uloga u radu uprave, bezrezervna podrška koju je imao u određenom periodu, kao i problemi koji su nastali nakon određenih odluka i ostvarenih sportskih rezultata.

Istovremeno, smatramo da je u ovom trenutku teško razumljivo ponovno otvaranje tema u javnosti koje se odnose na pojedinačne uloge, imajući u vidu da su prioriteti kluba ispunjenje svih obaveza i uspešan prolazak kroz UEFA monitoring.

S obzirom na to da sutra ističe rok za kompletiranje izuzetno rigoroznih uslova u okviru UEFA monitoringa, obaveštavamo javnost da je rukovodstvo Fudbalskog kluba Partizan u toku današnjeg i sutrašnjeg dana u potpunosti fokusirano na ispunjenje svih neophodnih obaveza, sa ciljem uspešnog okončanja ovog procesa.

Smatramo da je u ovom trenutku od ključnog značaja da sve aktivnosti kluba budu usmerene isključivo na ispunjenje zahteva i očuvanje stabilnosti i interesa FK Partizan.

Na sva pitanja i teme koje su se pojavile u javnosti u prethodnom periodu, klub će se detaljno i transparentno oglasiti u sredu po završetku monitoringa, sa ciljem potpunog informisanja javnosti", ističu crno-beli.

