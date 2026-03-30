ŠPANIJA ZATVORILA VAZDUŠNI PROSTOR ZA AMERIČKE AVIONE: Hitno se oglasila ministarka odbrane

ŠPANIJA je zatvorila svoj vazdušni prostor za američke avione koji učestvuju u napadima na Iran, što predstavlja korak dalje u odnosu na raniju odluku da ne dozvoli korišćenje zajedničkih vojnih baza, izjavila je ministarka odbrane Margarita Robles.

- Ne odobravamo ni korišćenje vojnih baza niti vazdušnog prostora za akcije povezane sa ratom u Iranu - rekla je ona novinarima u Madridu, piše list El Pais.

Kako list prenosi, zatvaranje vazdušnog prostora primorava vojne avione da zaobilaze Španiju na putu ka ciljevima na Bliskom istoku, ali se ne odnosi na vanredne situacije.

- Ova odluka je deo već donete odluke španske vlade da ne učestvuje niti doprinosi ratu koji je pokrenut jednostrano i suprotno međunarodnom pravu - izjavio je ministar ekonomije Karlos Kuerpo u intervjuu za radio Kandena Ser, odgovarajući na pitanje da li bi ova mera mogla da pogorša odnose sa Sjedinjenim Državama.

Španski premijer Pedro Sančez bio je jedan od najglasnijih kritičara američkih i izraelskih napada na Iran, nazivajući ih nepromišljenim i nezakonitim.

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je da će prekinuti trgovinu sa Madridom zbog odbijanja Španije da dozvoli korišćenje svojih baza u ovom ratu.