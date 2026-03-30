NIJE SAMO ANDREJ STOJAKOVIĆ! Srbiju će predstavljati dva imena na Fajnal foru NCAA!
Ogroman uspeh i plasman u borbu za pehar.
Veliki uspeh ostvario je Andrej Stojaković koji se sa svojim Ilinoisom plasirao u finale NCAA turnira, poznatog kao "martovsko ludilo".
Neće, međutim, sin legendarnog asa Sakramenta Predraga Stojakovića, biti jedini predstavnik Srbije u samoj završnici, jer će naša država imati i jednu predstavnicu!
To je Anđela Dugalić, reprezentativka Srbije, koja je sa timom UCLA prošla u polufinale!
Članica našeg nacionalnog tima briljirala je u derbiju protiv Djuka i za pola časa na parketu postigla 15 poena. Šutirala je 7 od 9 iz igre, bez pogođene trojke iz četiri pokušaja i bez promašenog bacanja (1/1).
Ujedno, Anđela je bila jedna od dve igračice njenog koledža koje su okršaj u Top 8 fazi završile sa dvocifrenim učinkom.
Dugalićeva je briljirala, kada njenom timu nije išlo u prvom poluvremenu. Posle dva kvartala, prvi nosilac je gubio od Djuka osam poena (31:39), ali se situacija izmenila u nastavku meča.
„Pre nego što je trener ušla u svlačionicu, same smo pozvale jedna drugu na odgovornost i ukazale šta moramo da popravimo. To je veliki kvalitet našeg tima, niko ne shvata lično.“, rekla je Anđela Dugalić.
U drugom delu, UCLA je zablistao i upisao 35. pobedu ove sezone. Ujedno, ovaj koledž juri prvu titulu u ženskoj konkurenciji.
Anđelina ekipa još čeka protivnika u polufinalu, biće to Teksas ili Mičigen, dok drugi par na Fajnal-foru čine Konektikat i pobednik duela Južna Karolina – TCU.
