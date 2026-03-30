SVAKI ČETVRTI TRAŽI POSAO: Rekordna nezaposlenost među mladima u Londonu
MLADI u Londonu suočeni sa rekordnom nezaposlenošću, a približno svaki četvrti uzrasta od 16 do 24 godine aktivno traži posao, što je najviši nivo u Velikoj Britaniji.
Mlade privlače bogat kulturni život i mogućnosti u britanskoj prestonici, ali tradicionalni poslovi na početničkim pozicijama, od marketinga do HR praksi, sve su teže dostupni.
Broj oglasa za diplomce u Londonu pao je sa oko 13.000 u 2019. na nešto više od 2.000 početkom 2026. godine, prema podacima sa sajta Adžuna.
Uvođenje veštačke inteligencije i globalne ekonomske turbulencije menjaju tržište rada, prenosi Blumberg.
Kompanije često obavljaju zadatke putem AI ili traže jeftiniju radnu snagu van Londona, dok visoki porezi na plate i minimalna zarada dodatno otežavaju zapošljavanje mladih.
Njujorška agencija navodi slučaj diplomca iz oblasti računarstva iz Londona koji je poslao 50 prijava za posao u roku od šest meseci i dobio samo jedan intervju, a pokušaj da se zaposli preko društvene mreže Linkedin takođe nije doneo rezultate.
Slične priče dolaze od drugih anketiranih mladih koji zbog visokih troškova života i nedostatka poslovnih prilika još žive sa roditeljima.
Radnici u Londonu su posebno ugroženi zbog povećanja poreza na plate i automatizacije.
Oko trećine londonskih zaposlenih radi u sektorima koji su osetljivi na napredak AI, dok je u ostatku Britanije taj udeo približno 25 odsto.
Mladi u Londonu suočavaju se sa većim problemima nego vršnjaci u drugim evropskim prestonicama.
U Madridu i Parizu, kao i nekim drugim evropskim gradovima, traženje posla za diplomce i početničke pozicije je znatno lakše, a neki od anketiranih mladih razmišljaju o preseljenju iz Londona u inostranstvo kako bi našli bolje poslovne prilike.
