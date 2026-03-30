KAKVA DOMINACIJA: Janik Siner ispisao istoriju tenisa!

JANIK Siner je potvrdio dominaciju u Americi. On je osvojio "Sanšajn Dabl" (Indijan Vels i Majami) i upisao se u istorijske knjige tenisa.

Italijan je prvi igrač od uvođenja ovog formata 1990. godine koji je osvojio tri uzastopna Mastersa bez izgubljenog seta.

1 - Since the format’s introduction in 1990, Jannik Sinner is the first player to win three consecutive ATP Masters 1000 events without conceding a set. Dominate. #MiamiOpen | @MiamiOpen @atptour pic.twitter.com/cLrwZlccdP — OptaAce (@OptaAce) March 29, 2026

Upravo je u Indijan Velsu i Majamiju došao do trofej, a da rivalu nije prepustio nijedan set. Takođe, isti poduhvat je načinio u finišu prošle sezone kad je bio najbolji u Parizu.

Janik Siner je ove sezone doživeo dva poraza, od Novaka Đokovića na Australijan openu i Jakuba Menšika u Dohi.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

