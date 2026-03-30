Tenis

KAKVA DOMINACIJA: Janik Siner ispisao istoriju tenisa!

Časlav Vuković

30. 03. 2026. u 15:35

JANIK Siner je potvrdio dominaciju u Americi. On je osvojio "Sanšajn Dabl" (Indijan Vels i Majami) i upisao se u istorijske knjige tenisa.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je prvi igrač od uvođenja ovog formata 1990. godine koji je osvojio tri uzastopna Mastersa bez izgubljenog seta.

Upravo je u Indijan Velsu i Majamiju došao do trofej, a da rivalu nije prepustio nijedan set. Takođe, isti poduhvat je načinio u finišu prošle sezone kad je bio najbolji u Parizu.

Janik Siner je ove sezone doživeo dva poraza, od Novaka Đokovića na Australijan openu i Jakuba Menšika u Dohi.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...

NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...