USRED RATA NA BLISKOM ISTOKU: Izrael usvojio rekordan budžet od 234 milijarde evra

IZRAELSKI parlament Kneset je danas usvojio najveći budžet u istoriji Izraela, vredan 850,6 milijardi šekela (oko 234 milijarde evra), čime su izbegnuti prevremeni izbori i pad vlade Bejnamina Netanijahua.

Budžet je usvojen tesnom većinom od 62 prema 55 glasova, uz rekordno povećanje izdvajanja za odbranu zbog rata sa Iranom, prenosi Tajms of Izrael.

Glasanje je održano u otežanim uslovima, uz višesatnu opstrukciju opozicije i prekide zbog sirena za uzbunu usled raketnih napada iz Irana, pa su poslanici glasali iz zaštićene sale.

Ministar finansija Bezalel Smotrič ocenio je da budžet "brine o svima", dok ga je lider opozicije Jair Lapid nazvao "najvećom pljačkom u istoriji države".

Posebnu kontroverzu izazvalo je poslednje povećanje sredstava za približno 800 miliona šekela (oko 220 miliona evra) za ultraortodoksne institucije, uključujući talmudske škole ješive, koje je prošlo uz podršku dela opozicije koja, prema navodima, nije shvatila za šta glasa.

Budžet za Ministarstvo odbrane Izraela iznosi oko 143 milijarde šekela (39,4 milijarde evra), uz dodatna sredstva za dugoročne obaveze i specifične ratne troškove, što ga čini centralnim stubom fiskalne politike tokom sukoba.

Među najvećim korisnicima sredstava su i obrazovni sektor, sa više od 97 milijardi šekela (26,7 milijardi evra) za škole i dodatnim izdvajanjima za visoko obrazovanje, kao i socijalni fondovi i zdravstveni sistem.

Deficit za 2026. godinu projektovan je na 4,9 odsto bruto domaćeg proizvoda, što predstavlja povećanje u odnosu na ranije planove i odražava rast javne potrošnje u ratnim uslovima.

Vlada je prethodno odobrila smanjenje budžeta većine ministarstava za oko tri odsto, kako bi obezbedila dodatna sredstva za vojsku i bezbednost, dok su pojedine reforme i zakonske izmene odložene kako bi se ubrzalo usvajanje budžeta.

Opozicija oštro kritikuje raspodelu sredstava, posebno izdvajanja za ultraortodoksne institucije i naselja na Zapadnoj obali, ocenjujući da budžet favorizuje političke prioritete vladajuće koalicije.

Banka Izraela zadržala je danas referentnu kamatnu stopu na četiri odsto i zauzela tako oprezan pristup zbog nepredvidivosti situacije na Bliskom istoku.

