UHAPŠENA MIRJANA PAJKOVIĆ: Oglasio se MUP Crne Gore

30. 03. 2026. u 16:32

BIVŠA direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava u Vladi Crne Gore Mirjana Pajković uhapšena je, jer je na auto-putu upravljala vozilom brzinom od 202 kilometra na čas.

УХАПШЕНА МИРЈАНА ПАЈКОВИЋ: Огласио се МУП Црне Горе

Iz Uprave policije kazali su da su službenici mobilne jedinice saobraćajne policije Mirjanu Pajković kontrolisali na teritoriji Kolašina, pre nego što je uhapšena.

- Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, upravljanja vozilom brzinom od 202 kilometra na sat - tvrde u policiji.

Maksimalna dozvoljena brzina na auto-putu je 100 kilometara na čas.

VELJKO I MARKO BILI POD MERAMA: U Podgorici nastavljen postupak protiv bivših čelnika policije i Specijalnog tužilaštva

VESELIN Veljović, bivši direktor Uprave policije Crne Gore, danas je svedočeći u Višem sudu u Podgorici, u postupku protiv nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića, optuženih da su svoje službene položaje podredili pripadnicima "kavačkog kriminalnog klana", kazao da niko nije disciplinski, prekršajno ili krivično kažnjen zbog skidanja mera ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

30. 03. 2026. u 21:49

ABAZOVIĆ IMA DOKAZE O KORUPCIJI: Buran početak rada skupštinskog Anketnog odbora u slučaju Možura - Milioni otišli u ''napoznate'' džepove

PREDSTAVLjANjEM šeme koja prikazuje kompleksnu mrežu firmi, institucija i pojedinaca povezanih sa projektom izgradnje i dodelom koncesije za vetroelektranu "Možura", posle godina najava, danas je počeo rad skupštinskog Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata.

27. 03. 2026. u 20:35

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

