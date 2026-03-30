UHAPŠENA MIRJANA PAJKOVIĆ: Oglasio se MUP Crne Gore

BIVŠA direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava u Vladi Crne Gore Mirjana Pajković uhapšena je, jer je na auto-putu upravljala vozilom brzinom od 202 kilometra na čas.

Iz Uprave policije kazali su da su službenici mobilne jedinice saobraćajne policije Mirjanu Pajković kontrolisali na teritoriji Kolašina, pre nego što je uhapšena.

- Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, upravljanja vozilom brzinom od 202 kilometra na sat - tvrde u policiji.

Maksimalna dozvoljena brzina na auto-putu je 100 kilometara na čas.