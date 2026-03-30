HRVAT ŠOKIRAO ENGLEZE! Oni mu već našli zamenu!

Doveden je da "ugasi požar" koji odavno bukti.

Očajni rezultati Totenhema u nacionalnom prvenstvu i ispadanje iz Lige šampiona doveli su do toga da rukovodstvo "pevaca" uruči otkaz Igoru Tudoru.

Kako prenosi Skaj sport, pošto je hrvatski trener napustio klub iz Londona, čelnici su ekspresno imenoali novog menadžera.

Pregovori su u završnoj fazi a Roberto de Zerbi pristao je da preuzme Totenhem odmah i pokuša da izbori opstanak u Premijer ligi.

Italijanski stručnjak napustio je Olimpik iz Marselja početkom prošlog meseca.

S druge strane, Tudor je jednom gestom šokirao upravu Totenhema i englesku javnost. Naime, hrvatski trener nije uzeo ni cent zbog raskida ugovora, što je malo ko očekivao od navijača "pevaca", otkrio je novinar Talksporta Aleks Kruk na društvenim mrežama.

Sources close to Igor Tudor have told @talkSPORT he walks away from #THFC without a pay off. — Alex Crook ⚽️🎙 (@alex_crook) March 29, 2026

Podsetimo, Totenhem je 17. na tabeli Premijer lige sa 30 bodova iz 31 kola, samo bod više od zone ispadanja u kojoj se nalazi Vest Hem, gradski rival.

