HRVAT ŠOKIRAO ENGLEZE! Oni mu već našli zamenu!
Doveden je da "ugasi požar" koji odavno bukti.
Očajni rezultati Totenhema u nacionalnom prvenstvu i ispadanje iz Lige šampiona doveli su do toga da rukovodstvo "pevaca" uruči otkaz Igoru Tudoru.
Kako prenosi Skaj sport, pošto je hrvatski trener napustio klub iz Londona, čelnici su ekspresno imenoali novog menadžera.
Pregovori su u završnoj fazi a Roberto de Zerbi pristao je da preuzme Totenhem odmah i pokuša da izbori opstanak u Premijer ligi.
Italijanski stručnjak napustio je Olimpik iz Marselja početkom prošlog meseca.
S druge strane, Tudor je jednom gestom šokirao upravu Totenhema i englesku javnost. Naime, hrvatski trener nije uzeo ni cent zbog raskida ugovora, što je malo ko očekivao od navijača "pevaca", otkrio je novinar Talksporta Aleks Kruk na društvenim mrežama.
Podsetimo, Totenhem je 17. na tabeli Premijer lige sa 30 bodova iz 31 kola, samo bod više od zone ispadanja u kojoj se nalazi Vest Hem, gradski rival.
"OVO JE IZDAJA"! Hitno se oglasio Predrag Mijatović i zagrmeo kao nikad do sada
30. 03. 2026. u 12:30
ŠIPTARSKA POSLA! Evo šta su bolesnici uradili Turcima u Prištini
31. 03. 2026. u 09:20
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.
30. 03. 2026. u 19:18
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
