NEOČEKIVANO! Bivši igrač Rome trenira sa fudbalerima Crvene zvezde

Dok se klupski fudbal odmara zbog reprezentativnih obaveza, na pomoćnim terenima stadiona "Rajko Mitić" iznenađenje.

FOTO: FK Crvena zvezda

Među prvotimcima koji su ostali u Beogradu pojavilo se jedno dobro poznato lice. Kako saznaje Meridian sport, treninzima Crvene zvezde priključio se Petar Golubović, iskusni defanzivac i dete kluba, koji je trenutno u potrazi za novim angažmanom.

Petar Golubović (rođen 1994. godine) predstavlja prototip modernog defanzivca koji je prošao kompletan dril omladinske škole na Marakani. Iako se nakon juniorskog staža nije odmah izborio za mesto u prvom timu, njegov put bio je sve samo ne običan. Preko OFK Beograda uspeo je da ostvari san mnogih fudbalera – potpisao je za velikana iz Serije A, romsku Vučicu.

Njegova italijanska odiseja vodila ga je kroz Novaru, Pistojeze i Pizu, gde je sticao neophodnu čvrstinu i taktičku disciplinu. Usledile su zapažene partije u belgijskom Kortrajku i norveškom Olesundu, da bi se poslednja stanica pre povratka u Beograd nalazila u Rusiji, gde je branio boje Himkija. Od prošlog leta, Golubović je slobodan igrač, što Crvenoj zvezdi otvara vrata za potencijalno pojačanje bez plaćanja obeštećenja.

Najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri Golubović je ostvario 2013. godine, kada je sa omladinskom reprezentacijom Srbije pokorio Evropu. Kao član te legendarne generacije „Zlatnih orlića“, pokazao je da poseduje pobednički mentalitet koji je uvek na ceni u crveno-belom taboru.

Iako je primarno desni bek, Golubović je tokom godina dokazao da može kvalitetno da odgovori zadacima na gotovo svim pozicijama u defanzivnoj liniji. Upravo ta univerzalnost mogla bi da bude presudna karta na koju igra u pokušaju da se nametne strategu Dejanu Stankoviću.

Da li će Zvezda u svom detetu pronaći rešenje za defanzivne rotacije ili će Golubović sreću potražiti na drugoj adresi, saznaćemo u narednim danima. Jedno je sigurno – želja i motivacija kod ovog momka nikada nisu bili upitni.