SALAH U DILEMI! Egipćanin bira ponude, a ima ih mnogo

Egipatski napadač Mohamed Salah napušta Liverpul na kraju sezone i to je vest koja je odjeknula prethodne sedmice.

I ne stišava se. Biće u centru pažnje koliko već u prvoj sledećoj utakmici, posebno jer stiže protiv Mančester sitija 4. aprila, ali posebno emotivno biće na "Enfildu" kada dočekaju Fulam u prvom duelu od objave odlaska.

No, u svemu tome postavlja se pitanje od suštinske važnosti: gde će Mohamed Salah nastaviti karijeru? Saudijska Arabija se našla u prvom startnom redu imajući u vidu ranija interesovanja i činjenicu da mogu da mu ponude novac kakav nijedan drugi klub neće.

Ali, Salah je neko ko želi još uvek da se takmiči i stoga razmišlja i ostanak u Evropi je realna opcija. O tome je pričao i prvi čovek Fudbalskog saveza Egipta Ibrahim Hasan koji navodi da je čuo za poneke ponude velikih timova. Čuo iz medija ili lično, nije naveo.

- Lično, najviše bih voleo da ostane u Evropi... Čuo sam za ponude Pari Sen Žermena, Bajerna i klubova iz italijanske lige. Prelazak u MLS? Bio bi previše daleko od reflektora. Salah se ne bi pamtio ništa više nego što se ja danas sećam Lea Mesija. Čak ni ne pokušavam da ga gledam", rekao je.