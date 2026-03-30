SALAH U DILEMI! Egipćanin bira ponude, a ima ih mnogo
Egipatski napadač Mohamed Salah napušta Liverpul na kraju sezone i to je vest koja je odjeknula prethodne sedmice.
I ne stišava se. Biće u centru pažnje koliko već u prvoj sledećoj utakmici, posebno jer stiže protiv Mančester sitija 4. aprila, ali posebno emotivno biće na "Enfildu" kada dočekaju Fulam u prvom duelu od objave odlaska.
No, u svemu tome postavlja se pitanje od suštinske važnosti: gde će Mohamed Salah nastaviti karijeru? Saudijska Arabija se našla u prvom startnom redu imajući u vidu ranija interesovanja i činjenicu da mogu da mu ponude novac kakav nijedan drugi klub neće.
Ali, Salah je neko ko želi još uvek da se takmiči i stoga razmišlja i ostanak u Evropi je realna opcija. O tome je pričao i prvi čovek Fudbalskog saveza Egipta Ibrahim Hasan koji navodi da je čuo za poneke ponude velikih timova. Čuo iz medija ili lično, nije naveo.
- Lično, najviše bih voleo da ostane u Evropi... Čuo sam za ponude Pari Sen Žermena, Bajerna i klubova iz italijanske lige. Prelazak u MLS? Bio bi previše daleko od reflektora. Salah se ne bi pamtio ništa više nego što se ja danas sećam Lea Mesija. Čak ni ne pokušavam da ga gledam", rekao je.
Preporučujemo
Komentari (0)