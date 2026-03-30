HAOS KOD VUKOVARA! Dočekali Srbe uz Tompsona i "Anicu Kninsku kraljicu", a onda je stiglo brutalno otrežnjenje: "Hrvati, ovo morate znati"

Fudbalski klub Sinđelić iz Trpinje jedan je od rethih klubova u Hrvatskoj koji je srpski, jer je to mesto nadomak Vukovara većinski sačinjeno od srpskog stanovništva.

Upravo zbog toga, ničim izazvano doživeli su veliku neprijatnost na gostovanju u Starim Jankovcima. Mnogo prašine se podiglo na društvenim mrežama nakon što je fudbalski klub Sinđelić iz Trpinje kod Vukovara objavio da su dočekani u Starim Jankovcima, gde ih je ugostio HAŠK Sokol, uz Tompsonovu pesmu "Anica Kninska kraljica", žaleći se na postupanje sudije.

Njihova Fejsbuk stranica zasuta je raznim komentarima od kojih su mnogi bili ružni i uvredljivi. Ovo je podstaklo ljude iz Sinđelića da svima koji su ih vređali i pisali "kako je moguće da se klub zove po četniku" održe, kako su naveli, „lekciju istorije za neuke građane“.

U dugom saopštenju, koje prenosimo u celosti i bez intervencija, Sinđelić je napisao:

- Vojvoda Stevan Sinđelić (oko 1770–1809) bio je jedan od najhrabrijih i najznačajnijih junaka Prvog srpskog ustanka, čovek koji je svojim postupcima zauvek obeležio borbu za slobodu.

Rođen u selu Vojska kod Svilajnca, Sinđelić je kao mladić pokazao izuzetnu hrabrost i odlučnost. Kao vojvoda resavskog kraja, predvodio je ustanike u bitkama protiv Osmanskog carstva i bio je poznat kao nepokolebljiv borac koji nije odustajao ni pred jačim neprijateljem.

Njegov najpoznatiji i sudbonosni trenutak dogodio se u bici na Čegru 31. maja 1809. godine. Okružen i bez mogućnosti povlačenja, suočen sa sigurnim porazom i zarobljavanjem, Sinđelić donosi odluku koja ga svrstava među najveće junake naše istorije – puca u barut i diže u vazduh i sebe i neprijateljsku vojsku. Ovim je ne samo izabrao smrt... umesto ropstva, već je pokazao i šta znači žrtva za slobodu.

Stevan Sinđelić nije bio četnički vojvoda. Bio je vojvoda Prvog srpskog ustanka, početkom 19. veka - skoro 100 godina pre nego što se pojavio četnički pokret.

Njegovo ime i delo se često pogrešno tumače, ali istorijske činjenice su jasne - Sinđelić je simbol ustanka protiv Osmanlija i deo je mnogo starije istorijske epohe. Danas, na mestu njegove pogibije, nalazi se Ćele-kula u Nišu, izgrađena od lobanja srpskih ustanika, kao opomena i večni spomenik patnje i borbe za slobodu.

Njegova žrtva se ne zaboravlja.

Njegovo ime je simbol otpora.

Njegovo delo je temelj slobode“, kažu iz Trpinje.

