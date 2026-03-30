TRAMP OSUO PALJBU PO SAVEZNICIMA: Merc mu odbrusio
AMERIČKI predsednik Donald Tramp kritikovao je nemačkog kancelara Fridriha Merca zbog nedostatka pomoći u obezbeđivanju Ormuskog moreuza.
Na konferenciji Inicijativa za buduća ulaganja (FII) u Majami Biču, Florida, Tramp je prvo ponovo napao saveznike NATO-a Francusku i Veliku Britaniju.
A onda se osvrnuo na Nemačku.
- Nemački kancelar - to su svi moji prijatelji - Fridrih. Nemački kancelar je rekao: 'To nije naš rat' - kazao je.
Tramp je dodao da čak ni tada rat u Ukrajini nije rat Sjedinjenih Država.
Dan ranije, Tramp je kritikovao Nemačku. Smatrao je „neprikladnim“ što je nemačka strana rekla - Ovo nije naš rat.
Međutim, nije pomenuo konkretno ime i izjavu je pripisao šefu vlade, piše Dojče vele.
Ta rečenica je prvobitno došla od nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa.
Ali kontradikcije ostaju: nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful je u izjavi za prvi program nemačke televizije ARD u petak uveče rekao da su ministri spoljnih poslova G7 uspeli da smire tenzije sa SAD na sastanku i da su se sastali „u prijateljskoj atmosferi“.
Mercove ozbiljne sumnje
Nemački kancelar Fridrih Merc sve otvorenije kritikuje politiku svog saveznika u Beloj kući, predsednika SAD Donalda Trampa, prema Iranu.
Na „F.A.Z.-Kongresu 2026“ u Frankfurtu, Merc je govorio o telefonskom razgovoru sa Trampom i rekao: - Ono što Tramp trenutno radi nije deeskalacija i pokušaj postizanja mirnog rešenja, već masovna eskalacija sa neizvesnim ishodom koja preti svima.
Merc je takođe doveo u pitanje ratne ciljeve SAD: - Da li je promena režima zaista cilj? Ako je to cilj, ne verujem da će ga postići. Najčešće se završavao neuspehom.
Rekao je da „nije ubeđen“ kako bi akcije SAD i Izraela mogle dovesti do uspeha. Tramp je ranije optužio Nemačku za nedostatak podrške u obezbeđivanju Ormuskog moreuza.
Smatrao je „neprimerenim“ poruku koja dolazi iz Nemačke: - Ovo nije naš rat.
Merc se nije složio - Naravno, posledice ovog rata su posledice koje i mi moramo snositi, i to veoma direktno.
Govoreći o iranskim raketama, rekao je - To su već ozbiljne pretnje od kojih se moramo zaštititi.
Kancelar razgovarao preko telefona sa predsednikom
U telefonskom razgovoru sa Trampom, Merc je očigledno direktno odgovorio na njegove kritike.
- Rekao sam mu, ako želite da vam pomognemo, onda nas pitajte unapred, a ne kasnije preko novina. Takvo ponašanje „jednostavno je neprihvatljivo. Nećemo to dozvoliti - rekao je Merc.
Prema rečima kancelara, Tramp je prihvatio da se NATO neće mešati u borbe.
Američki predsednik mu je više puta rekao da mu NATO nije potreban.
Za period posle rata sa Iranom, Merc je, međutim, najavio moguću podršku.
- To možemo da uradimo - rekao je o mogućem učešću Bundesvera, na primer u razminiranju Ormuskog moreuza.
Preduslov je mandat UN, NATO-a ili EU i odluka Bundestaga.
Trenutno je, međutim, diskusija o tome „prilično teoretska“.
Merc nije želeo da da procenu kraja rata.
Međutim, ironično je upozorio: - U sukobima „koji bi trebalo da traju samo nekoliko dana“, „poslednje dve godine“ su često najveći problem.
Tramp preti partnerima iz NATO-a
Američki predsednik je zatražio pomoć od saveznika iz NATO-a u vojnom obezbeđivanju Ormuskog moreuza, koji je praktično blokiran zbog rata sa Iranom.
Morski prolaz je izuzetno važan za svetsku trgovinu naftom.
Pošto saveznici iz NATO-a nisu udovoljili ovom zahtevu, on ih je više puta oštro kritikovao.
U petak je Tramp doveo u pitanje podršku SAD drugim partnerima iz NATO-a.
- Uvek bismo bili tu za njih, ali sada, s obzirom na njihovo ponašanje, možda više ne moramo, zar ne? - rekao je Tramp.
Merc je ranije kritikovao Trampove postupke u ratu sa Iranom.
- Ono što Tramp trenutno radi nije deeskalacija i pokušaj da se postigne mirno rešenje, već masovna eskalacija sa neizvesnim ishodom - rekao je Merc.
- Ovo su eskalacije koje već prete. Ne samo za one koji su pogođeni, već za sve nas - dodao je.
Rat traje već četiri nedelje i kraj mu se ne nazire.
Specijalni izaslanik američke vlade Stiv Vitkof ipak očekuje razgovore sa Iranom u narednim danima kako bi se okončao rat.
On takođe očekuje odgovor na američki plan od 15 tačaka koji je već dostavljen Teheranu.
Vitkof nije precizirao okvir u kome bi se ovi razgovori trebalo odvijati.
(Indeks.hr)
BONUS VIDEO:
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
TRAMP PONOVO U OPASNOSTI? Presretnut avion iznad rezidencije Mar-a-Lago
30. 03. 2026. u 14:44
"OVO NIJE NAŠ RAT" Merc: Nemačka ne namerava da šalje brodove u Ormuski moreuz
18. 03. 2026. u 15:38
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)