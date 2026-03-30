TRAMP OSUO PALJBU PO SAVEZNICIMA: Merc mu odbrusio

AMERIČKI predsednik Donald Tramp kritikovao je nemačkog kancelara Fridriha Merca zbog nedostatka pomoći u obezbeđivanju Ormuskog moreuza.

Na konferenciji Inicijativa za buduća ulaganja (FII) u Majami Biču, Florida, Tramp je prvo ponovo napao saveznike NATO-a Francusku i Veliku Britaniju.

A onda se osvrnuo na Nemačku.

- Nemački kancelar - to su svi moji prijatelji - Fridrih. Nemački kancelar je rekao: 'To nije naš rat' - kazao je.

Tramp je dodao da čak ni tada rat u Ukrajini nije rat Sjedinjenih Država.

Dan ranije, Tramp je kritikovao Nemačku. Smatrao je „neprikladnim“ što je nemačka strana rekla - Ovo nije naš rat.

Međutim, nije pomenuo konkretno ime i izjavu je pripisao šefu vlade, piše Dojče vele.

Ta rečenica je prvobitno došla od nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa.

Ali kontradikcije ostaju: nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful je u izjavi za prvi program nemačke televizije ARD u petak uveče rekao da su ministri spoljnih poslova G7 uspeli da smire tenzije sa SAD na sastanku i da su se sastali „u prijateljskoj atmosferi“.

Mercove ozbiljne sumnje

Nemački kancelar Fridrih Merc sve otvorenije kritikuje politiku svog saveznika u Beloj kući, predsednika SAD Donalda Trampa, prema Iranu.

Na „F.A.Z.-Kongresu 2026“ u Frankfurtu, Merc je govorio o telefonskom razgovoru sa Trampom i rekao: - Ono što Tramp trenutno radi nije deeskalacija i pokušaj postizanja mirnog rešenja, već masovna eskalacija sa neizvesnim ishodom koja preti svima.

Merc je takođe doveo u pitanje ratne ciljeve SAD: - Da li je promena režima zaista cilj? Ako je to cilj, ne verujem da će ga postići. Najčešće se završavao neuspehom.

Rekao je da „nije ubeđen“ kako bi akcije SAD i Izraela mogle dovesti do uspeha. Tramp je ranije optužio Nemačku za nedostatak podrške u obezbeđivanju Ormuskog moreuza.

Smatrao je „neprimerenim“ poruku koja dolazi iz Nemačke: - Ovo nije naš rat.

Merc se nije složio - Naravno, posledice ovog rata su posledice koje i mi moramo snositi, i to veoma direktno.

Govoreći o iranskim raketama, rekao je - To su već ozbiljne pretnje od kojih se moramo zaštititi.

Kancelar razgovarao preko telefona sa predsednikom

U telefonskom razgovoru sa Trampom, Merc je očigledno direktno odgovorio na njegove kritike.

- Rekao sam mu, ako želite da vam pomognemo, onda nas pitajte unapred, a ne kasnije preko novina. Takvo ponašanje „jednostavno je neprihvatljivo. Nećemo to dozvoliti - rekao je Merc.

Prema rečima kancelara, Tramp je prihvatio da se NATO neće mešati u borbe.

Američki predsednik mu je više puta rekao da mu NATO nije potreban.

Za period posle rata sa Iranom, Merc je, međutim, najavio moguću podršku.

- To možemo da uradimo - rekao je o mogućem učešću Bundesvera, na primer u razminiranju Ormuskog moreuza.

Preduslov je mandat UN, NATO-a ili EU i odluka Bundestaga.

Trenutno je, međutim, diskusija o tome „prilično teoretska“.

Merc nije želeo da da procenu kraja rata.

Međutim, ironično je upozorio: - U sukobima „koji bi trebalo da traju samo nekoliko dana“, „poslednje dve godine“ su često najveći problem.

Tramp preti partnerima iz NATO-a

Američki predsednik je zatražio pomoć od saveznika iz NATO-a u vojnom obezbeđivanju Ormuskog moreuza, koji je praktično blokiran zbog rata sa Iranom.

Morski prolaz je izuzetno važan za svetsku trgovinu naftom.

Pošto saveznici iz NATO-a nisu udovoljili ovom zahtevu, on ih je više puta oštro kritikovao.

U petak je Tramp doveo u pitanje podršku SAD drugim partnerima iz NATO-a.

- Uvek bismo bili tu za njih, ali sada, s obzirom na njihovo ponašanje, možda više ne moramo, zar ne? - rekao je Tramp.

Merc je ranije kritikovao Trampove postupke u ratu sa Iranom.

Rat traje već četiri nedelje i kraj mu se ne nazire.

Specijalni izaslanik američke vlade Stiv Vitkof ipak očekuje razgovore sa Iranom u narednim danima kako bi se okončao rat.

On takođe očekuje odgovor na američki plan od 15 tačaka koji je već dostavljen Teheranu.

Vitkof nije precizirao okvir u kome bi se ovi razgovori trebalo odvijati.

